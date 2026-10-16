Previa | El Dépor llega a una encrucijada ante el Levante

Mario Soriano en el partido entre la Real Sociedad y el Dépor Fernando Fernández

A los entrenadores a menudo les gusta recordarle a todo el mundo que las temporadas son muy largas. Tan cierto es eso como que cada curso futbolístico presenta para cada equipo, sin excepción, diferentes puntos de no retorno. Encrucijadas que marcan el ser y el será de un grupo en un momento puntual y quizá, cuando se baje el telón, lo que pudo haber sido.

No tiene que ser ante los rivales de más enjundia ni en los escenarios más atractivos. A veces se trata simplemente de una noche de octubre y frente a un adversario con el que hace poco te batías la plata un peldaño más abajo. El Deportivo afronta esta noche ante el Levante uno de esos momentos con papeletas para ser recordado dentro de unos meses al hacer balance (21.00 horas, DAZN y M+).

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Porque el equipo blanquiazul le ha cogido el pulso a la categoría y, después de dos jornadas iniciales titubeantes, Hidalgo encontró el camino para competir y, por momentos, dejar pistas de buen juego. Nada de eso ha desaparecido recientemente, pero la práctica hace de crudo contrapeso a la teoría, poniendo negro sobre blanco en la clasificación 2 puntos de los últimos 12 en juego. Cuatro jornadas sin ganar ha enlazado ya el conjunto coruñés, donde Hidalgo es el primero en saber que mantener las buenas sensaciones sin conseguir resultados es insostenible a medio plazo. «Esto va de sumar», señala el técnico cuando se le cantan alabanzas hacia el juego de su equipo.

El caso es que, después de dar la cara y probablemente merecer más botín del recaudado ante el Betis, con seis de seis en la Champions, y la Real Sociedad, el Dépor toca de nuevo tierra ante el Levante, uno de esos rivales que seguirá siendo directo hasta que las matemáticas permitan hacer otro tipo de afirmaciones. Uno de esos rivales que, al mismo tiempo, conviene no menospreciar por mucho que ahora mismo navegue por la parte baja de la clasificación, después de una complicada puesta en escena en la que solo Valencia y Málaga han sumado menos de los seis puntos con los que cuenta el cuadro granota.

Dilema para Hidalgo

El primer ensayo sin Aubameyang, cuya ausencia seguirá marcando las alineaciones deportivistas en las próximas semanas, involucró a David Mella en la multitarea de ser lateral sin balón y un delantero más cuando el equipo la tenía.

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Debe decidir Hidalgo si mantiene esa apuesta para sumar veneno a un ataque al que no le sobra maldad o si, en cambio, prefiere ganar control con la entrada de Riki en el centro del campo, lo mismo que sucedió en la segunda parte en Anoeta. El equipo blanquiazul siempre se ha mostrado cómodo cuando ha juntado más centrocampistas y hay probabilidades de que esta sea la vía que explore, al menos mientras el choque no se complique y haya que romper, en caso de emergencia, el cristal que libera al revulsivo Adama Traoré.

Hacer largo el partido puede ser una de las claves ante el Levante, al que una de esas genialidades del calendario le puso en el camino una jornada de lunes para luego repetir viernes después de un parón de tres semanas. Luis Castro no busca excusas y espera dar continuidad al meritorio empate que los suyos sacaron ante el Sevilla, con un grupo en el que las mayores amenazas las presentan Brugué e Iván Romero, dos futbolistas que ya fueron decisivos para el conjunto granota en los enfrentamientos con el Dépor en Segunda.