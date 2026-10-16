La intensidad del Levante mide el blindaje del Dépor

Noubi despeja el balón, con el resto de defensas observando, en el Deportivo-Valencia Quintana

Lo sufre el Deportivo y lo lamenta Antonio Hidalgo. El equipo blanquiazul está siendo demasiado penalizado en área propia a tenor del número y el tipo de acciones de remate que concede al rival. Así lo destacó ayer el técnico blanquiazul en la previa del duelo que este viernes le mide a un Levante que llega a Riazor como uno de los equipos que más producen en ataque... a través de su modelo de alta intensidad. Porque nadie corre más en global y en esfuerzos altos, en particular, que el conjunto granota, que sigue al pie de la letra una de las doctrinas de Luis Castro.

Por un lado, el Dépor ha recibido en lo que va de liga 97 remates en contra, siempre según datos de Driblab. El equipo blanquiazul promedia 12,1 remates concedidos por partido, un dato que le ubica como el séptimo mejor en esta faceta de permisividad.

Sin embargo, una cosa es el volumen y otra la ‘calidad’ de esas ocasiones. Y en este sentido, el trabajo del conjunto herculino es todavía mejor: con 9,05 goles esperados en contra, únicamente el Celta (8,01), el Barça (7,91), el Madrid (7,74), el Atlético (6,58) y el Athletic (6,08) han permitido menos. De esta manera, hilando ambos datos, se confirma una evidencia: el Dépor concede pocas ocasiones y de baja claridad. Hasta Donosti, eso se reflejaba también en su conteo de dianas en contra, pues únicamente habían sido 8. Pero las 3 encajadas en Anoeta ha elevado el recuento a 11.

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Por lo tanto, al cuadro coruñés le toca mejorar. Todavía no ha sido capaz de dejar su puerta a cero ni un solo partido, ha cometido errores condenatorios —pocos, pero suficientes— y en las acciones a balón parado está comenzando a sufrir los déficits de su plantilla. De esos 9,05 goles esperados en contra, 2,50 han llegado a partir de jugadas de pizarra. Solo Betis, Racing y Sevilla han sido más frágiles en pelota quieta.

No será mala prueba para medir el blindaje del sistema defensivo del Deportivo la visita de un Levante que genera y, aunque concede, sabe adaptarse al tipo de partido que le toca. Solo así se explican sus dos 0-0 en las visitas a Pamplona y a Málaga. Si toca ser menos vistoso, lo es. Si el rival propone un duelo más abierto, sabe estar a la altura.

Esfuerzos grandes

Parte de esta capacidad para moldearse al escenario se explica a partir de su capacidad para jugar a alta intensidad y repetir esfuerzos. Nadie concede más goles esperados por partido que el equipo granota (1,89). El Levante ha encajado ya 13 dianas en 7 encuentros (le queda por disputar el aplazado ante el Athletic) y es el tercer equipo que más toques en área propia y más pases en último tercio le permite a sus rivales. Es parte de un modelo que propone intentar recuperar el balón lo más arriba posible, pero sabe matizarse si no lo consigue. Solo así se explica cómo el Levante es, al mismo tiempo, el equipo que más recuperaciones peligrosas —a menos de 40 metros de la portería rival— consigue y uno de los que menos acciones defensivas altas promedia. Cuestión de saber elegir el momento.

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Lo que no negocia es el derroche físico. A Coruña verá esta noche al conjunto de la Liga que no solo es el que más kilómetros por partido recorre (116,5), sino que también es el que más distancia hace a alta intensidad y el segundo que más carreras a esta velocidad HSR (entre 20 y 25 kilómetros por hora) es capaz de repetir.

“Mis jugadores, en físico van a estar bien siempre. El pasado año estuvieron bien hasta el final y mirabas los datos físicos y éramos uno de los equipos que más corría y que tenía más alta intensidad. Ellos terminan exhaustos, pero si el árbitro da cinco minutos más, van a hacerlos al 100%”, avisó Luis Castro en la previa. Le tocará correr hoy también al Dépor.