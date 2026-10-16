Hidalgo, sobre Leo Román: "Sabe que esa situación la tiene que parar"
El técnico del Deportivo confirmó que Bright Ede tiene una lesión en el isquiotibial que "no tiene muy buena pinta"
El Deportivo no fue capaz de ganarle al Levante y suma cinco jornadas sin conocer la derrota. Y Antonio Hidalgo no le quita hierro al asunto y explica que "esto no va de merecer", sino de "ganar y sumar de tres".
Valoración. "La primera parte ha sido igualada. Con la presión nos ha costado salir. Es cierto que luego de un error sí que ellos han tenido una ocasión en que Leo ha tenido que salir y sacar de abajo de palos. A partir de ahí y sobre todo con la entrada de Adama y de Alti, cambiando la posición de Yere, en el primer balón, hemos sido capaces de encontrar esa superioridad y ponernos por delante. Luego hemos tenido la posibilidad de Adama de hacer el segundo. Esto va de acertar en las áreas y eso nos está penalizando demasiado. No ha sido nuestro mejor partido, pero un partido que tiene tan encarrilado, faltado tan poco y que tampoco está sufriendo en exceso...".
Menos puntos de los merecidos. "Esto no va de merecimiento, va de ganar partidos, de sumar de tres. Evidentemente, hacemos muchas cosas bien, pero nos están penalizando demasiado nuestros propios errores, así que tenemos que mejorar".
Errores en defensa. “Te penalizan en cualquier categoría, pero es más evidente en Primera, Y más en un partido tan igualado con dos equipos que no estaban todo lo finos que pueden estar. No hemos sabido atacar lo que nos ofrecía el levante. Tenemos que mejorar”.
Yeremay y Ede. “Bright parece que tiene una lesión en el isquio, no tiene muy buena pinta. Yere estaba un poco aturdido tras el golpe en la cabeza”.
Más cómodos en partidos alocados. “Hay momentos de partido en los que nos hemos encontrado cómodos teniendo posesión, el día del Betis o del Valencia. También convivimos en las situaciones de ida y vuelta, pero hay que controlarlas. Hemos sumado un punto, pero nos vamos con la sensación de que no se nos podía escapar la victoria teniéndolo tan cerca”.
Mucho tiempo sin ganar. “Es una evidencia. No creo demasiado en el merecimiento”.
Leo Román. “El que más jodido está es él. Sabe que esa situación la tiene que parar. Estamos cerca de él porque sabemos el tipo de jugador que es. En la primera saca un balón extraordinario bajo palos. Lo apoyamos y estaremos cerca de él”.
Gol de Bil. “Bil nos hace un trabajo sin balón brutal en la presión y nos da esa continuidad y esa última línea. Todos necesitamos que esté acertado, esperemos que esto le dé confianza”.
Cambios. “Las ventanas las tienes que ir utilizando según lo que ves. En la primera quisimos cambiar la posición de Yere y nos ha dado libertad para ponernos por delante. Ellos han sacado a un lateral mucho más ofensivo y lo hemos intentado contrarrestar con Angeliño. Al final iba a salir Kevin, pero ha tenido que salir Lou por Ede”
Angeliño. “Nos iba a dar una posición más por dentro, con buen pie para poder llevar el balón de un lado al otro. Hemos intentado eso, pero nos ha faltado encontrarle más”.
Giménez en el Metropolitano. “Puede, sí”.