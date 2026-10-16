El 1x1 del rival: Iván Romero y Roger Brugué marcan el modelo de reconstrucción del Levante

Roger Brugué e Iván Romero, del Levante, celebran un gol LaLiga

El gran ‘fichaje’ del Levante en el mercado fue la continuidad de Luis Castro, artífice desde el banquillo de la milagrosa permanencia granota. Tras perder a figuras trascendentales como Carlos Álvarez, Carlos Espí, Kervin Arriaga, Matías Moreno o Pablo Martínez, el técnico portugués trabaja en una reconstrucción que le lleve a volver a ser un equipo de alto ritmo, atrevido en salida de balón y muy vertical. Perfiles para ello tiene, con Iván Romero y Roger Brugué a la vanguardia.

[13] Mathew Ryan. 34 años. El portero australiano fue clave el pasado curso. Acabó contrato, pero en julio volvió a firmar por el equipo granota. Indiscutible una temporada más por su experiencia y condiciones óptimas en todas las facetas que se le exigen a un portero.

[2] Aïssa Mandi. 35 años. Incorporado este verano para dotar de veteranía a una zaga inexperta. Jugó el Mundial con Argelia, pero no ha estado a demasiado buen nivel en los primeros partidos. Algo lento ya a su edad. Ante el Sevilla fue suplente.

[3] Ifeanyi Ndukwe. 18 años. El Liverpool lo reclutó en el último mercado desde el Austria de Viena pagando tres millones y lo cedió al Levante. Llegó con la temporada empezada. El lunes jugó su primer partido como titular y pasó de villano a héroe. Zurdo y con una planta impresionante, apunta a indiscutible pese a su juventud.

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[4] Dela. 27 años. El líder de la zaga. Formado entre el Madrid y el Villarreal, no es un central excesivamente alto, pero sí valiente para defender hacia delante. Tiene un poderoso golpeo desde larga distancia. Marcó un golazo ante el Sevilla con la izquierda, su segundo tanto del curso después de abrir el marcador de cabeza contra el Betis. El tercer jugador del equipo que más remata.

[22] Jeremy Toljan. 32 años. El germano lo jugó casi todo el pasado curso, pero esta temporada no ha logrado todavía consolidarse en el lateral derecho. Es un futbolista poderoso, con vocación ofensiva.

[23] Manu Sánchez. 26 años. Indiscutible en el lateral zurdo. Está viviendo sus mejores momentos en Primera después de dar vueltas en Osasuna, Celta y Alavés. Mejorando en defensa y bueno asociándose y en el centro.

[29] Nacho Pérez. 18 años. Internacional sub-19, es una de las grandes sorpresas de este inicio liguero. Lateral derecho salido de la cantera. Titular en cuatro ocasiones, ante el Sevilla dio su primera asistencia entrando desde el banquillo.

[5] Hugo Sotelo. 23 años. Cedido por el Celta en el Levante, donde buscaba reencontrarse con su mejor juego. El centrocampista organizador apenas ha jugado 100 minutos. No fue inscrito al principio por problemas con LaLiga y ahora se recupera de un esguince de rodilla. No estará en Riazor.

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[8] Olasagasti. 26 años. Fue de menos a más el pasado curso, cuando llegó procedente de una Real Sociedad en la que no terminó de encontrar el sitio. Es un centrocampista completo que destaca, sobre todo, por su recorrido. Un ‘box to box’ al que le falta algo de gol para llamar más la atención. Lo juega todo de inicio.

[18] Enzo Bardeli. 25 años. Reclutado este verano del Dunkerque, donde coincidió con Luis Castro. Un mediocentro con capacidad para organizar, pero también para aparecer en las inmediaciones del área rival.

[20] Oriol Rey. 28 años. El pasado curso no tuvo continuidad, pero esta campaña ha comenzado casi como titular indiscutible. Pivote posicional, bueno en los primeros pases y para dar equilibrio, aunque poco ágil y rápido.

[7] Roger Brugué. 30 años. Zurdo, capaz de jugar en las dos bandas, es un extremo escurridizo que parece menos potente y rápido por su liviano cuerpo de lo que luego es. El capitán es una amenaza constante a la última línea real por su habilidad para desmarcarse. Se maneja bien en el último pase y la definición. ‘Brugui’ va a más tras un año marcado por una rotura del ligamento lateral externo de su rodilla.

[9] Iván Romero. 25 años. El futbolista más en forma del equipo. Está en racha y es el ‘pichichi’, con tres goles. Ya fue una pesadilla para el Dépor en Segunda y es un delantero completo, muy hábil en el juego sin balón —desmarques, presiones...—. Aporta mucha amenaza y es clave en el modelo de juego. El punta de la Liga que más kilómetros recorre.

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[10] Petar Ratkov. 23 años. Serbio, internacional absoluto y estrella emergente en el RB Salzburg el pasado curso. La Lazio lo incorporó hace menos de un año, pero no respondió a las expectativas y ha acabado cedido en el Levante. Sus 193 centímetros no engañan: es un punta para dominar el juego directo. Quizá algo pesado de movimientos, todavía no ha terminado de ganarse el puesto.

[11] Yanis Musuayi. 19 años. La pérdida de Carlos Espí obligó al club a buscar a otro perfil útil en el juego directo. Lo captó con este belga internacional sub-19, de 1,90 metros y procedente del filial del Brujas. Debutó como titular ante el Sevilla.

[17] Víctor García. 29 años. Un viejo conocido para el Deportivo. Se ha consolidado en el Levante como un futbolista útil en el carril derecho, principalmente como extremo. Juega bastante por su capacidad para repetir esfuerzos. Más potente que hábil.

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[21] Etta Eyong. 23 años. Una lesión en el muslo le privará de poder estar en Riazor. De más a menos el pasado curso, en el que se convirtió en uno de los delanteros revelación de la temporada durante la primera vuelta. El camerunés ha perdido esa brillantez, aunque todavía mantiene sus poderosas condiciones para dañar al espacio y en el remate.

[24] Thiago Fernández. 26 años. Internacional sub-23 con Argentina, es un extremo izquierdo que juega a pie cambiado, aunque emplea mucho la zurda. Muy bueno conduciendo y con un notable centro. El Villarreal lo captó de Vélez y lo ha vuelto a ceder tras un buen primer curso en Primera a préstamo en Oviedo.