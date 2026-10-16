El 1x1 del Dépor ante el Levante: Leo Román emborrona la exhibición de Bright Ede

Dépor-Levante Javier Alborés

Leo Román (2): Señalado. Los dos puntos que vuelan de Riazor llevan su firma después de una pifia impropia de un portero de su nivel. Venía transmitiendo nervios y el desenlace fue un grave error.

Ximo Navarro (5): Exigido. Le está costando mucho al lateral seguir el ritmo de la máxima categoría. Tiene problemas para repetir esfuerzos y por su banda está entrando más agua de la que debería.

Giménez (5): Agitado. Supo competir, pero la movilidad de los puntas del Levante le causó muchas dificultades cada vez que tuvo que salir de su zona para perseguir a su par lejos del área.

Quagliata (7): Fiable. Continúa mostrándose el italiano como una gran certeza entre el grupo de jugadores que ya estaban en la plantilla. Gana duelos, cierra su costado y se incorpora con peligro.

Villares (6): Multiplicado. Fue creciendo a medida que avanzaba el encuentro y el Dépor tenía que cubrir más campo a lo ancho. Está en todas partes el capitán, como en el robo que debió ser el 2-1.

Mario Soriano (6): Vigilado. El equipo granota tenía la misión de que no recibiera el balón o no tuviera compañeros a quien entregárselo. No lo frenaron, pero consiguieron limitar su impacto.

Riki (4): Desubicado. Le estaba sentando bien su posición más avanzada en el campo, pero no tuvo el día. El equipo necesitaba profundidad en lugar de continuidad y el asturiano no brilla así.

Luismi Cruz (4): Impreciso. No fue el día del centrocampista, que generó más peligro para el área blanquiazul que para la del Levante. Perdió demasiados balones y no tuvo buenas ideas.

Yeremay (7). Disfrutón. Está encontrándose cada vez mejor y frente al Levante dio continuidad a su buena actuación en Anoeta. Desequilibrante y decidido cada vez que cogía el balón como en el gol.

Bil Nsongo (6): Estreno No para de pelear con todos los rivales que se encuentra sobre el césped y eso a veces le penaliza a la hora de finalizar, pero consiguió estrenarse en Primera.

EL MEJOR. Bright Ede (9) Diamante. El Dépor ha encontrado un auténtico diamante en el central polaco, que no para de crecer en cada partido y volvió a completar una actuación sobresaliente. Sin pelota, pero también cuando tocó asumir responsabilidades para salir de la cueva cuando a todos le quemaba, como demostró en el gol que marcó el equipo blanquiazul. Se fue lesionado antes de tiempo, una noticia que ahora mismo es casi tan mala para el conjunto coruñés como el resultado.

Adama (5). Amagó más de lo que pegó.

Alti (4). Demasiado precipitado.

Angeliño (3). Minutos de pérdidas.

Asp Jensen (3). Tuvo el 2-1 y lo falló.

Loureiro (5). Sostuvo el eje de la zaga.