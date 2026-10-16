Dépor-Levante, en directo | Sigue el minuto a minuto de todo lo que pasa en Riazor (1-0)
El conjunto blanquiazul regresa a su feudo con la intención de volver a la senda de la victoria (21.00 horas) ante el equipo granota
Doble cambio en el Levante
Entran Olasagasti y Petar Ratkov; salen Bardeli y Oriol Rey.
¡GOOOOOOOOOL DE BIL!
¡Marca el Dépor! ¡Marca Bil Nsongo! El delantero camerunés convierte su primer tanto en Primera División para adelantar al Deportivo ante el Levante. Gran jugada de Yeremay que aprovechó el '32' para marcar.
Doble cambio en el Dépor
Quiere Hidalgo que empiecen a pasar cosas y da entrada a Adama Traoré y Adrià Altimira, que ocupan el lugar de Luismi Cruz y Ximo Navarro.
Partido cerrado
Ningún equipo da el paso adelante y el partido sigue igual de cerrado que en la primera mitad. Calientan en la banda Mella, Adama, Asp Jensen y Altimira.
Villares, un minuto fuera
A pesar de haber recibido un pisotón, el capitán del Deportivo tiene que cumplir con la norma y estar fuera del terreno de juego durante un minuto.
Villares y Quagliata en el suelo
Pisotón de Oriol Rey sobre Villares que queda impune y, en la siguiente jugada, zancadilla sobre Quagliata dentro del área rival, acción que tampoco consideró punible el colegiado.
¡Arranca la segunda mitad!
En juego ya los últimos 45 minutos. Sin cambios en ninguno de los dos conjuntos, se mantienen los 22 jugadores del inicio en el terreno de juego. Primera posesión para el Levante.
Y Ryan voló
Así fue la intervención del portero del Levante para evitar el gol de Quagliata.
Yere, disfrutón
Una de las mejores noticias de la primera parte es la confirmación de que el mejor Yeremay está de vuelta.
Final de la primera mitad
Jugadores a vestuarios; ninguno de los dos equipos consiguió hacerse con el control del partido y el resultado refleja lo visto sobre el terreno de juego.
Alto el tiro de Dela
Disparó Dela la falta desde la frontal del área, pero su tiro se marchó alto, sin necesidad de que Leo Román interviniese.
Falta peligrosa para el Levante
Cometió Luismi Cruz una falta sobre Iván Romero al borde del área que le permitirá al Levante gozar de una gran ocasión al filo del descanso. Además, el jugador del Deportivo vio la cartulina amarilla.
¡Salva Ryan el gol de Quagliata!
Enganchó el disparo perfecto el lateral italiano, que se topó con Ryan como único impedimento para hacer el 1-0. Voló el guardameta granota para enviar el esférico a córner.
Se enfada Riazor
El colegiado señala una falta de Quagliata sobre Nacho Pérez incomprensible y Riazor se lo hace saber.
Amarilla para Iván Romero
El delantero del Levante ve la cartulina por frenar un contragolpe del Dépor con la mano.
Partido plano
No están pasando demasiadas cosas en Riazor. Algún chispazo de Yeremay, pero pocas llegadas de ambos equipos.
¡La tuvo Bil!
Se quedaba Bil solo ante Ryan, pero un mal control y la rápida ejecución de la defensa granota le privó de disparar.
Sin profundidad
Le está costando al Deportivo, más plano de lo habitual, llegar con control a campo rival. El único futbolista que aporta algo de profundidad es Yeremay.
Sin dueño
El Dépor busca imponer su juego, pero el Levante no se deja someter. Pocas ocasiones más allá de un disparo de Mario Soriano a las manos de Ryan.
Yeremay está de vuelta
El canario vuelve a su mejor nivel y, en sus dos primeras conducciones, puso en aprietos a la defensa granota. En la primera, solo pudieron frenarlo con un agarrón que el colegiado no consideró punible; en la segunda, le hicieron falta.
Minutos de tanteo
Primeros compases para que ambos equipos se asienten en el partido. El esférico todavía no tiene dueño y Dépor y Levante acumulan varias imprecisiones.
¡Arranca el partido!
¡Rueda el balón en Riazor! Primera posesión para el Deportivo, que busca volver a la senda de la victoria tras cuatro jornadas sin ganar.
Homenaje a Marisa y Ainoa
Las jugadoras del Deportivo, recientes campeonas del mundo sub-20 con la selección española reciben el aplauso de todo Riazor.
Jugadores al verde
Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. Un minuto para que empiece el partido, ya anima Riazor a los suyos.
Palabras de Luis Castro
El entrenador del Levante dio, en la conferencia de prensa previa al partido, las claves para que su equipo logre puntuar en Riazor: "Debemos estar al 100% y muy concentrados, porque es un equipo con momentos muy buenos a nivel ofensivo y con jugadores muy fuertes en el uno contra uno".
¡A calentar!
Saltan los jugadores del Deportivo al terreno de juego para realizar el calentamiento previo. Poco más de media hora para que arranque el partido.
Así lo ve Hidalgo
El técnico del Deportivo quiere más y, aunque reconoció en la rueda de prensa previa al duelo de hoy que "las sensaciones están bien", hace hincapié en la necesidad de sumar.
El 1x1 del rival
Por si no tienes controlados a los jugadores del Levante, DXT Campeón se ha encargado de hacer un perfil sobre ellos que puedes leer pinchando aquí.
Primeras veces
Entra en la convocatoria de Antonio Hidalgo por primera vez Yayo González, del Fabril. El mediocentro aprovecha la ausencia de Amatucci, que cumple sanción tras ver la roja en Anoeta, para estrenarse en una lista del primer equipo. Estarán también en el banquillo sus compañeros del filial Kevin Sánchez y Martín Ochoa.
Once del Levante
Estos son los once elegidos por Luis Castro: Ryan; Nacho Pérez, Ndukwe, Dela, Manu Sánchez; Requena, Oriol Rey, Enzo Bardelli; Brugué, Iván Romero, Thiago.
¡Once del Dépor!
Esta es la alineación elegida por Antonio Hidalgo: Leo Román; Ximo Navarro, Giménez, Bright Ede, Quagliata; Luismi Cruz, Riki, Villares, Mario Soriano; Yeremay, Bil Nsongo.
El Dépor llega a una encrucijada
Esta es la previa del partido del conjunto blanquiazul ante el Levante.
Todo listo en Riazor
¡Buenas tardes! Queda poco más de una hora para que arranque el encuentro entre Deportivo y Levante correspondiente a la jornada 9 de LaLiga. Quédate en nuestro directo, te contaremos todo lo que ocurra en Riazor.