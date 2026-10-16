Crónica | El Dépor no para de entrometerse en su propio camino (1-1)

Dépor-Levante Quintana

Por si no fuera lo suficientemente complicado ganar partidos en Primera División, el Dépor se empeña jornada sí y jornada también en ponerse palos en las ruedas. Nueve jornadas de Liga, nueve jornadas encajando gol para empatar esta vez con el Levante (1-1). Siempre le pasa algo al sistema defensivo blanquiazul, en este caso con una pifia de su responsable último, Leo Román, que intentando salir del agujero de las dudas, no hace más que cavar bajo sus pies.

El día, la hora y la meteorología no hacían presagiar un gran espectáculo en el regreso del fútbol a Riazor prácticamente un mes después de que abriera sus puertas por última vez para un partido oficial. Pero quizá que el único sobresalto del primer tiempo fuera una pifia de Giménez que propició hasta tres ocasiones consecutivas del Levante, incluida una falta a un centímetro del penalti, era un escenario que ni los más conservadores se hubieran imaginado.

No pasó nada antes del descanso porque el Levante no tenía demasiado interés y el Dépor apenas contaba con herramientas. Hidalgo apostó de nuevo por la fórmula de cuatro centrocampistas con las que es innegable que el equipo se encuentra cómodo cuando tiene la pelota. El problema es que sin Aubameyang, el plan tampoco le causa demasiados problemas a los rivales. El conjunto coruñés acumulaba pases en campo propio, de nuevo fiándolo todo a que Mario Soriano se sacara un conejo de la chistera, pero a menudo acababa rifando la pelota por la presión granota y la falta de jugadores que dejaran de pedirla al pie y atacaran el espacio ofreciendo alguna solución válida. No contribuía a que el duelo tuviera ritmo un nefasto Jesús Orellana, que salió a Riazor con el silbato ligero para tomarse un respiro en cada mínimo contacto.

Lo entendieron bien Quagliata y Villares, que fueron los que más se descolgaban para desahogar a sus compañeros y amenazar a una cobertura levantinista en la que el joven Ndukwe abría más puertas de las recomendables. El caso es que, como ya sucedió en Anoeta, ni Yeremay ni Bil acertaban a cruzarlas por falta de acierto y veneno.

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El tablero no se movió ni un centímetro a pesar del paso por vestuarios. Ninguno de los dos técnicos quería tocar nada y preferían esperar a que fuera el rival el que se equivocara. Pero alcanzada la hora de encuentro, los miedos podían más que las ganas.

Fue Hidalgo el primero que se atrevió a hacer algo. Adama y Alti por Luismi y Ximo y renovar por completo la banda derecha. Y tuvo premio al minuto. Aunque llegó por el otro costado. El ideólogo fue Bright Ede, al que a este ritmo alguien tendrá que comprobar en breve su partida de nacimiento para cerciorarse de que nadie miente cuando dicen que tiene 19 años. En una de esas temerarias presiones del Levante, el joven polaco se cansó de que sus compañeros no le dieran soluciones, se encargó él mismo de crearla. Salió de la cueva con la personalidad y jerarquía de quien lleva una década en la élite y partió a la mitad al cuadro granota. Yeremay hizo el resto. Muchos desearon que el canario estuviera de vuelta después de su partido en Anoeta. Vaya si está de vuelta. Recogió el relevo del central para completar los otros 50 metros de campo y perrear con la zaga hasta que encontró el hueco para el disparo. Fue bloqueado. El caso es que el incendio ya estaba prendido y fue Bil Nsongo el que aprovechó las cenizas para estrenarse como goleador en Primera y abrir el candado.

Tocaba resistir. El Levante se decidió a dar un paso adelante y al Dépor le entró la responsabilidad de perder lo que se había ganado. Y llegó el semanal disparo en el pie. En esta ocasión, de Leo Román, del que una parte del deportivismo nunca ha terminado de fiarse. El meta balear no está siendo capaz de darle argumentos a sus defensores y se tragó un inocente disparo de Requena que puso el partido patas arriba.

Todo lo que Hidalgo había acertado con los primeros cambios, lo estropeó con los segundos. Entraron al campo Angeliño y Asp Jensen, que de momento están muy lejos de poder ofrecer algo de valor al equipo. El de Coristanco apenas le entregó un par de balones a alguien de blanquiazul. Y el danés no supo penalizar un error forzado por Villares, que robó un balón marca de la casa para darle el gol hecho a su compañero, pero disparó fatal con todo a favor, mandando al limbo la posibilidad de un final feliz y firmó la quinta jornada sin ganar.