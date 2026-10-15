Riki y Villares hacen por fin 'match'

Riki y Villares, jugando con el Deportivo esta temporada Javier Alborés / Quintana

Llegó el pasado mes de enero para cubrir una carencia en el centro del campo. A menos de seis meses de poder incorporarlo como agente libre, sin tener que pagar un euro, el Deportivo decidió invertir en su traspaso para disponer de sus habilidades ya de cara a la segunda vuelta. Y es que Riki Rodríguez era un viejo deseo del Dépor. Tanto que en cuanto pudo desenquistar su fichaje, la entidad herculina acabó concretándolo. Sin esperar más. No había tiempo que perder.

Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno espera. Riki se subió al tren en marcha. Y aunque desde bien pronto consiguió hacerse con la titularidad, nunca terminó de encajar del todo en el ecosistema blanquiazul en Segunda. El ovetense no logró ser el pivote posicional que el equipo ya no encontraba en José Ángel Jurado y en José Gragera. Pero tampoco se sostuvo como mediocentro un poco más avanzado, un rol en el que Mario Soriano acabó consolidándose, pese a tener que amoldarse a él casi por urgencia.

Con el madrileño como indiscutible en el puesto de ‘8’, Villares acabó haciéndose hueco como el ‘6’ ideal para el ‘Joker’ y, por ende, para todo el equipo. Entonces, Riki pasó de ser un futbolista llamado a capitalizar la medular a convertirse en un jugador óptimo... pero solución desde el banquillo.

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Así, el asturiano no fue capaz de reclamar para sí los galones que, en teoría, estaban reservados para él. Clave para quedarse lejos de esa expectativa fue su incapacidad para mezclar con Diego Villares. La problemática no venía por una falta de entendimiento entre ellos per se, sino que quizá ese mejunje no terminaba de dar al equipo algo mejor que lo que acabó encontrando con Soriano jugando más cerca de la base y Luismi Cruz apareciendo por dentro.

No hubo sitio para los cuatro y el que se acabó cayendo de la ecuación fue Riki que únicamente llegó a coincidir en el campo con el capitán del equipo durante seis encuentros. De ellos solo en dos arrancaron ambos como titulares, que compartieron en total 172 minutos. Únicamente en las jornadas 36 y 37 de manera consecutiva.

Rodríguez se quedó por debajo de la expectativa en sus primeros meses como deportivista pero, curiosamente, sí ha logrado dar un paso adelante este curso, cuando el nivel de exigencia ha crecido. En una Primera División en la que debutaba a punto de cumplir 29 años, Riki ha encontrado un nuevo espacio desde el que convertirse en un futbolista importante en el engranaje del equipo... y encajar con Villares.

Sin coincidir de inicio

Así, como un interior izquierdo que es prácticamente mediapunta —y que defiende la banda zurda por delante del lateral en la fase sin balón—, Riki está aportando más cosas que nunca al Deportivo.

Su estreno en esa posición ante el Valencia, en la jornada 3, sentó bien al equipo. Curiosamente, su entrada en el equipo coincidió con el inicio del período de ausencia de Villares, que dejó de contar para Hidalgo después de que un mal pase suyo estuviese a punto de provocar un gol en Málaga.

Desde entonces, el de Oviedo tan solo se ha quedado sin jugar en Getafe. Notable en el duelo frente al equipo valenciano, no rindió tan bien en Villarreal y estuvo incómodo frente al Sevilla, contra el que volvió a ser mediocentro de facto. Pero en los dos últimos duelos del equipo, ante el Betis y la Real Sociedad, ha vuelto a dar un notable rendimiento como esa pieza del tercer escalón enfocada a la izquierda que es, prácticamente, un enganche que juega entre líneas y replica, en el otro lado, un rol muy similar al de Luismi Cruz.

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Y es que el Dépor ha crecido cuando en el campo han coincidido cuatro centrocampistas. Con Soriano como indiscutible y Cruz como aliado habitual, Marc Casadó, Amatucci y Villares se han ido repartiendo el puesto libre, pues ninguno encaja también en ese vértice superior izquierdo del cuadrado como Riki.

Así, han sido las lesiones del mediocentro catalán cedido por el Barça y del italiano ex de Las Palmas las que han devuelto, paralelamente, la puerta de acceso al once a Diego Villares. De nuevo como pivote más ‘ancla’, una posición en la que acabó consolidándose el pasado curso pero que, esta campaña, parecía reservada para los dos citados mediocampistas. La necesidad ante el Betis provocó que el vilalbés volviese a tener minutos y coincidiese de nuevo con Riki.

El de Vilalba coronó su regreso con un gol y una titularidad en Anoeta, donde, de nuevo, encajó con el de Oviedo cuando este entró tras el descanso. Así, en tan solo dos partidos seguidos, ambos han compartido 42 minutos. Casi un cuarto de los del pasado curso. Apuntan a ser más, pues parece que la sociedad, ahora sí, ha hecho por fin ‘match’.