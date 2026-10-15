Riazor espera con ansia volver a cantar un gol de Yeremay

Mario Soriano, Yeremay y Luismi Cruz celebran juntos un gol ante el Mirandés en Riazor Germán Barreiros

El fútbol vuelve a Riazor después de prácticamente un mes. Y si bien la afición blanquiazul está deseando ver de nuevo al Dépor en carne y hueso, un aliciente individual multiplica el atractivo de la cita ante el Levante por encima de lo colectivo. Hace unos días, el deportivismo volvió a sentir lo que es disfrutar de un Yeremay cercano a su mejor versión. Al menos lo más cerca que ha estado en un tiempo. Pero tuvo que hacerlo a distancia. Esta vez, la hinchada herculina quiere vivir de nuevo la magia del canario, que además tiene una cuenta pendiente con el estadio coruñés desde el 20 de abril.

Fue ese día cuando el 10 blanquiazul volvía a la titularidad después de que la pubalgia que lo ha perseguido hasta hace nada llegara a su punto culminante para obligarlo a parar a principios de marzo. Yeremay regresó a la alineación inicial frente al Mirandés y contribuyó a la remontada blanquiazul al transformar un penalti que provocó Altimira. Ese había sido su último tanto hasta el que hizo en San Sebastián el pasado domingo, después de una recta final de temporada en la que supo reinventarse para ser útil en el esprint final hacia el ascenso, aunque el dolor no le permitiera ser igual de decisivo que antes.

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Paso adelante

Después de romper la sequía a domicilio, es el momento de que Yeremay se desquite ahora en Riazor, donde su hinchada ha sabido esperarlo mientras atravesaba el auténtico calvario reciente. La lesión de Aubameyang requería de un paso adelante y en la segunda titularidad de la temporada, mostró que está dispuesto a aceptar el reto.

Antonio Hidalgo ha sido el primero en no apartarse un centímetro de la hoja de ruta marcada por su jugador franquicia y ahora ve el momento de recoger los frutos. “A Yere hay que seguir empujándolo y estando a su lado. Es consciente de la mejora que ha tenido en el último partido. Es el jugador desequilibrante que necesita el equipo. Nos da mucho en esa posición entre líneas, en el último tercio, sobre todo por su capacidad de desequilibrio. Tiene que seguir llevando su límite al máximo. Estaré siempre detrás para darle cariño. Ese es el nivel que esperamos de él”.

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Es también el nivel que espera un Riazor que apenas ha podido cantar goles de su crack en 2026. Y es que, además del citado ante el cuadro jabato, las gradas blanquiazules solo han podido cantar un tanto más de Yeremay, en el mes de febrero contra el Albacete (2-1).