Luis Castro, sobre el Dépor: "Ha hecho una ventana de transferencias como los grandes"

Luis Castro protesta una acción durante el Levante-Sevilla EFE/Ana Escobar

Luis Castro compareció en sala de prensa en las horas previas al Deportivo-Levante (viernes, 21.00 horas). El técnico portugués recalcó la trascendencia que tiene para su equipo mantener el nivel de exigencia mental al máximo para competir cuatro días después de su último partido y dio valor a lo que ha hecho el Dépor: "Ha hecho una ventana de transferencias como los grandes".

Partido un viernes después de jugar el lunes. "Es más complicado. No tienes tanto tiempo para preparar el partido, pero eso no los puedes controlar. No lo decidimos nosotros y tienes que adaptarte".

Tres días para recuperarse. "¿Son suficientes? Depende de muchas cosas. De las características de los jugadores, de cómo ha sido el partido... El partido del Sevilla fue de una intensidad muy alta hasta el final. Si es un partido que está más controlado, con los últimos minutos más tranquilos... los tres días no son un problema muy grande. Es seguro que cuantos más días tengas, mejor. En tres días no estás recuperado al 100%, pero puedes competir. Me gustaría tener los mismos días de recuperación que el resto. Somos el único equipo de la Liga que ha tenido tres días para recuperar, ya lo he dicho. Pero como luego el partido contra el Athletic ha caído ahí (entre semana), iba a ser un problema también. Lo que queremos es que los jugadores sepan que los minutos que están dentro tienen que estar al máximo y que tenemos fuera compañeros que pueden entrar".

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El físico, una de las claves del Levante. "No te preocupes por si hay un 'sobredesgaste' con la temporada más avanzada. En físico van a estar bien siempre. El pasado año estuvieron bien hasta el final y mirabas los datos físicos y éramos uno de los equipos que más corría y que tenía más alta intensidad. Ellos terminan exhaustos, pero si el árbitro da cinco minutos más, van a hacerlos al 100%. Cuando el árbitro pita sí les viene a la cabeza que estamos muertos. Pero si el árbitro da más tiempo adicional, van a por el partido. Cuando caen es de cansados, pero también de que querían un poco más".

Bajas. "Sotelo aún no está y es normal. La evolución está siendo buena. Primo aún no está, pero también va bien. Etta ya está entrenando, pero no ha hecho entrenamientos completos y al 100%. No voy a correr riesgos porque la temporada es larga".

Más momentos de intensidad como los últimos minutos contra el Sevilla. "A todos nos gustaría eso. Pero en el otro lado juegan también once. El Sevilla es un equipo muy físico y cuando están más frescos, no es tan fácil. Los jugadores del Levante están bien físicamente y al final fueron capaces de estar mejor. Si juegas los 90 minutos como los últimos del partido, seguro que ganas siempre y por muchos goles. Pero eso no es posible. Hay buenos equipos enfrente y el Sevilla es uno de ellos. Por algo no ha perdido fuera. Jugamos lo mejor que pudimos y debemos ser positivos porque los momentos en los que el equipo ha estado por debajo nunca ha dudado de su capacidad".

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El Dépor. "El Dépor ha conseguido una cosa que no es muy normal en equipos que vienen de Segunda: se han quedado con todos los jugadores que la temporada pasada jugaron muchos minutos. Pienso que los 14 que más jugaron se quedaron. Han conseguido decir que no a clubes que los querían comprar. Y las contrataciones, con los valores que han pagado... Es un equipo que tiene mucha calidad, con un entrenador que ya está con ellos desde el año pasado, lo que le permite también tener un equilibrio. Es un equipo con una movilidad ofensiva muy grande, con algunos jugadores que son muy, muy importantes en su salida de balón que tienen movimientos ya muy trabajados. Debemos estar al 100% y muy concentrados, porque es un equipo con momentos muy buenos a nivel ofensivo y con jugadores muy fuertes en el uno contra uno".

El empate logrado al final para reforzar la moral. "Puede aportar un poco, pero el equipo está bien. Perdimos 3-0 sin jugar nada el primer partido y luego reaccionamos bien. Lo mismo el año pasado. Por cómo trabajamos nosotros, los jugadores van a estar listos mentalmente. Pero luego hay un once contra once en el que los otros equipos tienen calidad. El Dépor ha hecho una ventana de transferencias como hacen los grandes: no sale ninguno y entran jugadores mejores que los que tienes. Vas a jugar contra ellos y tienen calidad. Eso es evidente. Pero no tendremos problemas mentales. Si estamos al 100%, podemos competir contra todos los equipos. Hay días que perderás, pero competir vas a competir. La parte mental no será un problema porque los jugadores me conocen: quien no está al 100%, no juega".

Preocupación por la racha sin ganar. "No hay preocupación, no. Jugaste con equipos que están arriba, fuiste fuera y quitando el partido de Espanyol, que fue muy malo, peleaste. Hay cosas que no controlas y que a veces pasan a tu favor y otras en contra. Con Osasuna, si el balón al palo de Brugui entra, estaríamos hablando de algo diferente. El fútbol tiene detalles que no controlas, pero el equipo está con la mentalidad buena. Sabíamos desde el principio que íbamos a necesitar de algún tiempo para mejorar porque hemos cambiado muchos jugadores y hay que construir algo diferente. Hay jugadores que se están adaptando al país, al idioma o al club. Pero el equipo está creciendo y no me preocupa mucho. No preocupaba el año pasado, que creía que era posible (la salvación) y no me preocupo ahora. Está claro que queremos ganar, que queremos más puntos. Pero estás jugando en una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor. Los puntos son muy caros. No hay que volverse locos cuando ganas por 5 al Betis ni quedarse muerto por no ganar varios partidos".

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Ifeanyi Ndukwe. "Sabemos que es un jugador que puede crecer este año. Si va a crecer dentro de la línea que pensamos, puede aportar al equipo porque, siendo muy joven, tiene mucha calidad. Hizo un partido muy bueno para ser su primero de titular. Hay cosas a mejorar, pero es normal si no estás jugando. Estamos contentos con los cuatro centrales, algo que es bueno para mí, pero no para ellos, que están peleando solo por dos posiciones. Incluso Cabello, que no ha tenido minutos, está en el mejor nivel que le he visto".

Varios delanteros, pero Iván Romero inamovible. "Pienso que lo que Iván da al equipo lo ve todo el mundo. No solo los goles, sino lo que aporta en todos los momentos. Tiene cosas buenas en ataque, en defensa, en transición... Da siempre el 100% y eso es clave para jugar en el Levante. Porque ser 'Levante' es eso. Queremos jugadores que prefieran morir que perder e Iván es eso. Además, tiene calidad. Ha hecho tres goles pero también ha tenido muchas más situaciones de gol. Por ejemplo, uno de los goles de Brugui viene de un palo de Iván. No va a ser titular siempre, pero siempre que juega te da garantías de que va a competir y eso es muy importante para nosotros. Yanis (Musuayi) y Petar (Ratkov) están en momentos diferentes. Yanis viene de jugar en segunda división y Youth League. Se está adaptando y creciendo muy bien. Es un jugador que ya te demuestra en el entrenamiento que puede jugar. Tuvo la mala suerte de jugar la primera parte del partido, que fue donde tuvimos más dificultades para llegar al área. Y cuando eres punta, dependes mucho de lo que el equipo genera. Petar ya está más preparado, pero se está adaptando tanto a lo que queremos como al país, al club y al idioma".

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Renovación de Dela. "Yo no estoy en las conversaciones. En las conversaciones, ambos deben acercarse. Es normal que las conversaciones empiecen de una forma y terminen para los dos lados. Dela sabe lo que pienso de él y el club también. El club sabe lo que Dela nos puede dar, pero todos sabemos hasta dónde podemos llegar. Está en un club que le puede dar muchas cosas. Pero lo que no puede dar es mucho dinero. No tenemos el dinero de algunos equipos. Hay que estar tranquilos. Él está centrado en jugar y en el equipo, yo también. Ni Dela va a discutir sobre eso ni yo tampoco. Que opinen los que van a hablar sobre eso".

Bardeli, de ser importante a no tener minutos contra el Sevilla. "Eso dice algo muy bueno: que estás empezando a tener más soluciones. Poco a poco, los jugadores van creciendo y comprenden lo que queremos. Hay soluciones. No es para Bardeli, sino para todos está más difícil tener minutos. Él está trabajando muy bien y sabe mucho de las cosas que me gustan. Pero el resto también. No hay nada de raro con él: han sido soluciones para este partido que pensábamos que eran las mejores".