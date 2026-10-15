Hidalgo quiere más: "Las sensaciones están bien, pero esto va de sumar"

Antonio Hidalgo da instrucciones en la banda en el encuentro entre Real Sociedad y Deportivo Fernando Fernández

Antonio Hidalgo espera que el Deportivo empiece a acompañar con resultados las buenas sensaciones que está dejando en las últimas semanas, a pesar de haber enlazado ya cuatro jornadas sin ganar. El técnico reconoce la importancia de corregir los errores defensivos y continúa buscando la fórmula para cubrir de la mejor manera la baja de Aubameyang:

Estado físico. "Las bajas son las que ya conocemos. El resto está disponible para el partido. Semana corta, pero buena de trabajo".

Evolución de Zaka. "Le siguen quedando semanas. No va a ser de un día para otro. Auba va bien, Marc tiene su proceso. En el caso de Zaka, la lesión lo va a tener apartado durante unas semanas. Tiene una complicación que le impide competir. En el caso de Auba, lo marcará la rodilla. Pero hay que tener también paciencia".

Adama Traoré. "Ha tenido ese inconveniente de no hacer pretemporada. Se va encontrando mejor físicamente y el parón le vino fenomenal. Va entendiendo lo que le pedimos con y sin balón. Es un proceso y veremos cuándo decidimos ponerlo de inicio".

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Mella. "David es un chico fenomenal, con mucha voluntad de trabajo. Va entendiendo la profesión y lo da todo en todo momento. Se va encontrando mejor".

Tipo de partido. "Un encuentro en el que hay que estar muy ajustados sin balón. Desde la llegada de Luis Castro, tienen una idea muy clara de cómo jugar: atraerte mucho, tener un inicio con balón y luego tener mucha gente en la última línea. Hay que tener paciencia para encontrar los momentos de presión y luego tratar de hacerles daño".

Puntos fuertes. "Tienen un inicio de juego muy claro. Saben por dónde generar superioridad y dónde atacar los espacios. Son un equipo muy dinámico, con mucha energía en la parte de arriba, y hay que estar atentos a todo eso".

Sensaciones frente a puntos. "En el mundo del fútbol, las sensaciones están bien, pero hay que sumar. Estamos en una categoría muy complicada, donde el nivel y la calidad de los futbolistas son determinantes. Tenemos que estar mucho más precisos en algunas fases del juego".

Encajar goles. "Una vez llegas a Primera como entrenador, te das cuenta de que todo te penaliza demasiado. Si no estás concentrado, si no estás atento a todo tipo de jugadas, lo pagas. Eso es lo que tenemos que minimizar. Cualquier error te penaliza muchísimo. El otro día, el tercer gol es un golazo, pero tenemos que estar mejor parados, ajustar esas marcas y saber que esas cosas te penalizan".

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Porterías a cero. "En el fútbol moderno, si te pones a ver datos, la cantidad de veces que dejas la portería a cero es cada vez menor. Se puede hablar mucho de eso. Tenemos que estar más ajustados en algunas situaciones porque, concediendo poco, estamos encajando más de lo que se espera. Pero hay que seguir trabajando".

Cómo se trabajan los errores. "Sí que hay que trabajar situaciones. Vamos al detalle, a cómo ha sido la jugada. Por ejemplo, para trabajar los bloqueos que ayuden al portero. El otro día nos meten un gol entre las piernas, que ya van dos este año. Hay momentos en los que se puede tener algo más de concentración… Guedes hace un control increíble y Riki recupera, pero tenemos que seguir incidiendo".

Marcar más. "Este año estamos teniendo incluso ocasiones más claras. El año pasado estábamos muchas veces en tres cuartos, pero nos costaba generar ocasiones. En estos partidos estamos llegando mucho y generando también. Luego, el fútbol va de convertir esas situaciones".

Riki. "Seguramente, este año está participando con nosotros en una posición algo diferente. El año pasado llegó con la temporada y la Liga avanzadas. Le costó entrar y no estaba tan cómodo como ahora. El otro día nos dio mucho y estoy contento por él".

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Ede. "Efectivamente, no parece que tenga esa edad. Tengo un hijo de 19 años y no tiene esa madurez. Es un chico que tolera bien la presión y que puede estar mucho tiempo concentrado. Escucha mucho y se complementa con Giménez, a quien le da tranquilidad. Tenemos que ver en todo momento cómo están los jugadores, y él está rindiendo muy bien".

Noubi. "Lucas y otros compañeros de esa edad tienen que aprender el proceso: cuándo participas y cuándo no, y qué haces cuando no participas. Loureiro tampoco está participando; Altimira, Angeliño… Tenemos mucha variedad y cantidad de jugadores en esa posición, y más si sumamos a Comas y Barcia. Tiene que seguir empujando y estar preparado".

Yeremay. "A Yere hay que seguir empujándolo y estando a su lado. Es consciente de la mejora que ha tenido en el último partido. Es el jugador desequilibrante que necesita el equipo. Nos da mucho en esa posición entre líneas, en el último tercio, sobre todo por su capacidad de desequilibrio. Tiene que seguir llevando su límite al máximo. Estaré siempre detrás para darle cariño. Ese es el nivel que esperamos de él".

Expulsiones. "Tenemos que intentar estar con once jugadores el máximo tiempo posible. Hay situaciones incontrolables, como la de Amatucci. Oyarzabal lo lee muy bien, se pone delante y provoca bien la roja. Las de Alti y Angeliño son situaciones en las que tenemos que controlar la reacción y la dureza. Son conscientes de ello; hay que estar con once el máximo tiempo posible".