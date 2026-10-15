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Dépor

Hidalgo cierra la preparación del Deportivo-Levante con una última 'incorporación' desde el Fabril

Yayo González ha participado en la sesión de este viernes y apunta a entrar en la lista ante la baja de Amatucci

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
15/10/2026 17:23
Antonio Hidalgo, junto a su segundo, Ignasi Salafranca, durante un entrenamiento del DeportivoEntrenamiento de pretemporada del Deportivo en Abegondo
Antonio Hidalgo, junto a su segundo, Ignasi Salafranca, durante un entrenamiento del DeportivoEntrenamiento de pretemporada del Deportivo en Abegondo
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El Deportivo finaliza su preparación de cara al duelo de este viernes (21.00 horas) ante el Levante en Riazor. El equipo realizó en la mañana de este jueves su última sesión en Abegondo, en la que estuvieron presentes cuatro representantes del Fabril. Al margen de los habituales Noé Carrillo, Kevin Sánchez y Martín Ochoa, que ya viajaron a Anoeta por las bajas de Aubameyang y Zakaria Eddahchouri, Hidalgo ha contado en el último entrenamiento con Yayo González.

El pivote del Fabril, fichado este verano procedente de la Cultural Leonesa, ya jugó unos minutos con el primer equipo en el amistoso ante el Oporto. Ahora, apunta a entrar en la lista de convocados ante la ausencia de Lorenzo Amatucci, que tendrá que cumplir sanción por la tarjeta roja que vio ante la Real Sociedad. La baja del italiano unida a la de Marc Casadó abren una posible puerta al ovetense, que podría igualmente jugar el sábado en Lugo con el Fabril.

De esta manera, las de los dos puntas y los dos mediocentros apuntan a ser las únicas ausencias del Dépor para el encuentro de la novena jornada, en el que, si entra Yayo, Hidalgo tendría que hacer tres descartes. Uno de ellos será Germán Parreño, tercer portero. Los centrales Comas y Barcia tienen muchas papeletas de ser los otros.

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