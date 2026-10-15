Cómo y dónde ver el Deportivo-Levante: horario y TV

Bil Nsongo conduce el balón en el Deportivo-Valencia Quintana

Deportivo y Levante se enfrentan este viernes en Riazor, en un encuentro que corresponde a la novena jornada de LaLiga. Será el primer encuentro que juegue el Dépor en Riazor tras el parón de selecciones. Su último partido en casa había sido el que acabó en empate ante el Betis. El choque comenzará a las 21.00 horas y podrá seguirse en directo a través de DAZN (en abierto) y Movistar LaLiga.

Datos del partido

Partido : Deportivo-Levante

Competición : LaLiga

: LaLiga Fecha : Viernes, 16 de octubre

: Viernes, 16 de octubre Hora : 21.00 h

: 21.00 h Estadio : Riazor

: Riazor TV: DAZN (en abierto) y Movistar LaLiga

¿A qué hora es el Real Sociedad-Deportivo?

El partido comenzará a las 21.00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Real Sociedad-Deportivo por TV?

El encuentro podrá seguirse a través de DAZN. En este caso, no es necesario estar suscrito a la plataforma, ya que se puede ver de manera gratuita. También estará disponible en Movistar LaLiga. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.