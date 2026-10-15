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Dépor

Cómo y dónde ver el Deportivo-Levante: horario y TV

El equipo coruñés regresa a Riazor casi un mes después del empate ante el Betis

Omar Bello
Omar Bello
15/10/2026 18:52
Bil Nsongo conduce el balón en el Deportivo-Valencia
Bil Nsongo conduce el balón en el Deportivo-Valencia
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Deportivo y Levante se enfrentan este viernes en Riazor, en un encuentro que corresponde a la novena jornada de LaLiga. Será el primer encuentro que juegue el Dépor en Riazor tras el parón de selecciones. Su último partido en casa había sido el que acabó en empate ante el Betis. El choque comenzará a las 21.00 horas y podrá seguirse en directo a través de DAZN (en abierto) y Movistar LaLiga.

Datos del partido

  • Partido: Deportivo-Levante
  • Competición: LaLiga
  • Fecha: Viernes, 16 de octubre
  • Hora: 21.00 h
  • Estadio: Riazor
  • TV: DAZN (en abierto) y Movistar LaLiga

¿A qué hora es el Real Sociedad-Deportivo?

El partido comenzará a las 21.00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Real Sociedad-Deportivo por TV?

El encuentro podrá seguirse a través de DAZN. En este caso, no es necesario estar suscrito a la plataforma, ya que se puede ver de manera gratuita. También estará disponible en Movistar LaLiga. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido. 

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