Catorce balones de 500 euros y doce antenas para que el Deportivo pueda jugar un partido en Riazor

Un recogepelotas coloca sobre su plataforma uno de los balones empleados en el partido entre Deportivo y Sevilla J. ALBORÉS

Los recogepelotas siguen formando parte del paisaje de Riazor, pero su trabajo ha cambiado esta temporada. Con el regreso del Deportivo a Primera División, el estadio ha incorporado una de las novedades tecnológicas de LaLiga: el balón conectado. Ahora, en lugar de entregar directamente el esférico a los futbolistas, los jugadores de las categorías inferiores que realizan esa función deben colocarlo en unos soportes situados en el perímetro del terreno de juego y, sobre todo, cuidar que estén siempre a disposición de los jugadores. Un pequeño cambio en la imagen de los partidos que responde a la llegada de un sistema que pretende aportar más precisión al arbitraje y nuevas posibilidades a las retransmisiones.

El protagonista es el Puma Stellar Nitro Ultimate, un balón que, a simple vista, no presenta diferencias con respecto a un esférico convencional. La novedad está en su interior, ya que incorpora un sensor de 15 gramos, desarrollado con tecnología de Kinexon, una empresa formada a partir del trabajo de los investigadores de la Universidad Técnica de Múnich, que registra los movimientos y los impactos mediante un acelerómetro y un giroscopio. De esta forma, permite conocer con precisión cuándo se golpea la pelota y obtener información sobre las fuerzas que actúan sobre ella, sin alterar su trayectoria ni las sensaciones de los jugadores durante el juego.

La incorporación del sensor obliga a establecer un protocolo específico para la gestión de los esféricos, como se puede comprobar en cada partido en Riazor. Cada club dispone de veinte balones conectados, que permanecen bajo custodia y deben estar cargados antes de los partidos. Y es que en cada recinto hay instalados unos armarios con estaciones de carga y cuatro horas antes del inicio del encuentro un oficial de LaLiga lleva a cabo su revisión. Cada uno de esos balones tiene un coste aproximado de 500 euros.

Catorce balones por partido

La batería, como si el balón fuese un teléfono móvil, necesita unos 90 minutos para completar la carga y ofrece alrededor de cinco horas de autonomía. Además, cuando la pelota no se encuentra en uso, pasa a un estado de ahorro de batería. Durante los encuentros está previsto utilizar tan solo catorce balones: doce situados en soportes alrededor del campo, otro a disposición del cuarto árbitro y el restante es el que esté en juego. Al terminar el calentamiento, los esféricos convencionales se retiran para dar paso a los conectados, en el descanso vuelven a quedar bajo control y, una vez finalizado el partido, se guardan hasta el siguiente compromiso.

De esta manera, los recogepelotas mantienen su papel, aunque llevan a cabo su tarea de una manera diferente y ahora tienen que coger los balones que salen del terreno de juego y devolverlos rápidamente a sus soportes para facilitar la reanudación. Este sistema también busca reducir las pérdidas de tiempo.

El nuevo balón abre otra vía para las retransmisiones y para los comentaristas. Los datos recogidos podrán utilizarse para mostrar información como la velocidad de los disparos, el efecto aplicado a la pelota o la trayectoria de determinadas acciones. LaLiga pretende integrar estas métricas en gráficos y recursos visuales que ayuden a comprender mejor a los espectadores las jugadas y las decisiones arbitrales. De esta manera, el balón deja de ser únicamente el elemento con el que se juega para convertirse también en una fuente de información que puede influir en el arbitraje, el análisis deportivo y la experiencia de quienes siguen los partidos desde las gradas o a través de la televisión.

La tecnología, que se ha incorporado como novedad en esta nueva temporada 2026-27, convirtiendo a LaLiga en la primera liga doméstica del mundo en utilizarlos, ya está presente en todos los encuentros de LaLiga EA Sports y la intención es extenderla también a Segunda División a partir del próximo curso, de modo que el sistema pueda incorporarse progresivamente a la totalidad del fútbol profesional español.

Uno de los balones empleados en el Deportivo-Sevilla en Riazor J. ALBORÉS

La principal función de este balón conectado está en el arbitraje. El sensor transmite la información que recibe a una red de doce antenas instaladas en el estadio de Riazor (tres en cada fondo y otras tres en Tribuna y Preferencia) y sincronizadas entre ellas, repartidas entre los cuatro puntos cardinales del recinto. A través de ellas se determina la posición del esférico y se registra el instante exacto de cada golpeo. Los datos llegan a los sistemas tecnológicos y esto permite complementar las herramientas que ya utiliza el VAR, ya que el colegiado encargado del videoarbitraje recibe tanto la señal del impacto como la de la triangulación.

La pelota transmite a una velocidad de 560 señales por segundo de forma constante a las diferentes antenas, y a 100 señales por segundo para el posicionamiento. Una de sus funciones más relevantes es el apoyo al fuera de juego semiautomático. La señal del balón ayuda a identificar el momento preciso del pase y a sincronizarlo con el sistema de cámaras que sigue los movimientos de los jugadores, un aspecto fundamental para determinar si existe posición antirreglamentaria. El objetivo principal es agilizar las comprobaciones y aumentar la precisión en las jugadas ajustadas.

Ocurrió, por ejemplo, en el último Mundial cuando en la última acción de la eliminatoria entre Croacia y Portugal el balón conectado definió un leve toque de un futbolista croata que invalidó un gol que hubiese llevado el partido a la prórroga. El esférico era Adidas, pero la tecnología era similar a la que emplea la Liga y a la que quiere poner en marcha la NBA a partir del próximo año. La Primera División española es pionera en las competiciones ligueras de fútbol a nivel mundial.

Eduardo Prieto, responsable de VAR del Comité Técnico de Árbitros, explicó durante la presentación el pasado mes de agosto los cinco puntos clave en los que este nuevo sistema ayudará al arbitraje. El primero tenía que ver con la definición de acciones como la del Croacia-Portugal, pero en Riazor también se despliega ahora un sistema que puede resultar útil en acciones en las que exista incertidumbre sobre un posible contacto punible con la mano dentro del área, en disputas al límite para saber si el futbolista ha tocado el balón o al jugador, para corregir al árbitro en el caso de que haya indicado un córner de manera incorrecta. O para comprobar si se ha producido un doble toque en un penalti.

En todos estos casos, la información viaja de las antenas a un servidor y llega a la sala VAR para que los colegiados puedan analizar mejor lo sucedido y tomar las decisiones con la mayor fiabilidad posible. “Los árbitros de VAR tienen que saber leer las señales o pulsos del balón. De nada sirve llevar a cabo las decisiones si no se entienden bien. Debe tener sentido para los aficionados y jugadores”, explicó Prieto. “Hemos llegado a hacer pruebas de interferencias de radiofrecuencia con la colaboración de la policía. Es la tecnología más fiable que existe”, añadió Ricardo Resta, director de Football Intelligence de LaLiga.