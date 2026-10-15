Altas, bajas y posible once del Dépor ante el Levante: solo un posible cambio, pero radical

Riki Rodríguez, con Amatucci de fondo Patricia G. Fraga

David Mella fue la gran sorpresa en el once que Antonio Hidalgo puso en liza en Anoeta. El teense entró en la banda derecha del equipo para ejercer un curioso rol: punta por la derecha en la línea más ofensiva compuesta por tres futbolistas cuando el equipo atacaba, carrilero que acababa fusionándose con la última línea defensiva cuando el equipo estaba sin balón.

Sin embargo, el canterano, penalizado por la tarjeta amarilla que vio durante el primer tiempo tras tocar el balón con la mano, fue sustituido al descanso ante la Real Sociedad. Y la mejoría del juego ofensivo del equipo en el segundo tiempo, con Riki Rodríguez entrando desde el banco para que el Deportivo recuperase la estructura de los cuatro centrocampistas, ha vuelto a abrir el debate acerca de la alineación.

De esta manera, de cara al partido contra el Levante de este viernes (21.00 horas) en Riazor, Hidalgo y su cuerpo técnico parten con una duda principal: mantener a Mella en la alineación o devolver una plaza en el once a Riki Rodríguez.

La apuesta por ganar un centrocampista a costa de perder a un futbolista de banda es una de las posibles variantes. Sin embargo, la única opción plausible para ello es apostar por el citado Riki, ya que tanto Marc Casadó como Lorenzo Amatucci serán baja. El italiano está sancionado después de ver la tarjeta roja en los últimos minutos de un partido en el que irrumpió entrando desde el banquillo. Tampoco estarán disponibles Zakaria Eddahchouri y Pierre-Emerick Aubameyang, que continúan lesionados.

Otra solución para reforzar al equipo con más centrocampistas sería apostar por Noé Carrillo, pero el canterano no ha debutado todavía en Primera División después de sufrir un esguince de tobillo en el Teresa Herrera, último amistoso antes del inicio de liga. Noé regresó al verde en el amigable ante el Oporto del ‘súper parón’ y fue citado a Anoeta, pero no contó con minutos pese a que fue uno de los futbolistas que calentó en la banda.

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Mella... ¿o Adama?

Por otro lado, Mella parte como la otra gran alternativa. El zurdo encaja en ese rol que Hidalgo pide al futbolista de banda mucho más que un Adama Traoré que en Donosti disputó su mejores minutos como deportivista y que todavía no ha sido titular.

En el debe de Traoré pesa el hecho de haber llegado al equipo en los últimos días del mercado de fichajes y sin haber hecho una pretemporada al uso, pero también sus condiciones, que le definen como un gran revulsivo para las segundas mitades y no tanto como un futbolista capaz de encadenar esfuerzos ofensivos con trabajo defensivo, condición casi indispensable para ocupar ese sector derecho del Deportivo.