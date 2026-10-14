Antonio Méndez, en la presentación de Bouldini con el Deportivo JAVIER ALBORES

Cada verano, los directores deportivos afrontan la complicada tarea de concretar en un par de meses las plantillas que pasan prácticamente toda la temporada diseñando. La cantidad de movimientos que tienen que completar implica, a menudo, que el porcentaje de éxito a nivel individual no siempre sea alto. Pero hay otras formas de que una operación termine con final feliz. Y una de esas historias tiene como protagonista al Deportivo, al Levante y a Mohamed Bouldini. El rendimiento del marroquí estuvo por debajo de lo esperado en Valencia y fue deficiente en A Coruña, pero tanto Héctor Rodas como Fernando Soriano, responsables de la parcela deportiva de ambos clubs, estuvieron hábiles para convertir una complicación en una oportunidad.

Este viernes, Riazor acoge un simbólico enfrentamiento que cierra el círculo entre ambos equipos. Un camino que probablemente no habría existido de no ser por el hilo conductor de un Bouldini que, sin apenas intervenir sobre el césped, generó un efecto mariposa que puso en marcha los ascensos a Primera del Levante y Dépor, abriendo además la puerta para que un canterano granota como Carlos Espí tuviera su hueco en el primer equipo para convertirse en lo que es hoy: un delantero por el que el Real Madrid pagó 25 millones de euros.

Oportunidad de mercado

La ventana estival de 2024 estaba a punto de cerrarse y Fernando Soriano necesitaba un delantero con el que poner la guinda al proyecto de regreso del Dépor al fútbol profesional. Al maño siempre le ha gustado jugar con los nervios de sus colegas en el tramo final de los mercados y ahí apareció una gran oportunidad de mercado. El Levante, ahogado por las normas del fair play financiero, necesitaba liberar salarios.

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La operación, que se cerró en forma de traspaso, dejaba satisfechas a todas las partes. Bouldini seguía en el fútbol español, el equipo blanquiazul conseguía un goleador contrastado en la categoría de plata y el club levantinista permitía con un único movimiento no solo inscribir a cuatro futbolistas: Iborra, Diego Pampín, Rober Ibáñez y Alfonso Pastor; sino que también evitó que tuviera que desprenderse de otros futbolistas de la plantilla como el talentoso Carlos Álvarez, tentado por el fútbol árabe. El sevillano fue ese año el mejor futbolista granota y marcó siete goles, incluido el que le dio el ascenso al Levante ante el Burgos en El Plantío.

El intercambio del verano

Un año más tarde, la felicidad solo era completa en uno de los extremos de la cuerda. Porque el Dépor había logrado la permanencia, pero desde luego no gracias a la aportación de Bouldini, que jugó 642 minutos, marcó solo un gol y apenas apareció sobre el verde en una segunda vuelta para la que el club coruñés tuvo que ir al mercado y firmar a Eddahchouri.

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A pesar de haber firmado un contrato hasta 2028, desde que comenzó el verano estaba cantado que ‘Moha’ no seguiría como blanquiazul. Era cuestión de tiempo y de que Soriano tuviera la habilidad suficiente para sacarse otro conejo de la chistera jugando con el cierre de mercado. Y el movimiento no defraudó en lo que fue el movimiento estival de 2025 en Segunda División. El Dépor quería desprenderse de un jugador y, como sucediera con el Levante, encontró en el Granada un socio ideal para firmar un intercambio más propio de la NBA que de la Primera División. “Por Bouldini ha habido cuatro o cinco equipos de Segunda, más algo en el extranjero que se valoró, incluso se negoció. A veces por el jugador, otras por el club, no terminaba de concretarse. Y una de esas, a última hora, surgió la opción del Granada. Sabíamos las limitaciones del gasto en plantilla que tenía el Granada, habíamos visto allí a Stoichkov, conocíamos su situación deportiva y se planteó un intercambio. Era el perfil que necesitábamos, nos podía encajar, ellos lo valoraron y vieron que desprenderse de él y traer a Bouldini les podía dar mejor resultado, y así fue. Se llegó a un acuerdo y los jugadores se montaron en un coche y cada uno a la ciudad correspondiente”. Así describía Soriano el proceso para convencer al club nazarí, también presionado por la economía después de que se frustrase semanas antes la salida del israelí Weismann al fútbol alemán por unas declaraciones sobre el conflicto en Gaza.

Stoichkov no terminaba de convencer a Pacheta y era una de las debilidades de Antonio Hidalgo, que ya lo había tenido a sus órdenes en el Sabadell. Estaba escrito. El rendimiento de Bouldini en Los Cármenes fue todavía más decepcionante que en Riazor y, aunque Stoichkov nunca llegó a ser como blanquiazul el delantero que la afición deportivista esperaba después de su pasado reciente en la categoría, aportó experiencia al vestuario y firmó cinco goles, alguno como el de la victoria de Cádiz, decisivos para conseguir el ascenso a Primera División.

Vía libre para Carlos Espí

Para encontrar a la tercera ficha de este dominó hay que remontarse de nuevo a 2024, donde un joven delantero de la cantera que impresionaba por su físico empezaba a asomar en el Levante. Carlos Espí venía de debutar con el primer equipo a sus 18 años y en el Ciutat de Valencia y la salida de Bouldini le dio el espacio necesario para seguir creciendo bajo la tutela de Morales y Brugui. En la 2024-25 jugó 472 minutos, casi siempre saliendo desde el banquillo, para firmar seis goles decisivos en el ascenso. En Primera siguió su crecimiento y protagonizó la reacción granota hacia la permanencia con once goles que atrajeron todas las miradas. Hoy, después de que el Real Madrid pagase los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión, ya ha marcado dos tantos como futbolista blanco y ha recibido la llamada de Luis de la Fuente.