El Dépor ya sufre el 'síndrome del recién ascendido'

David Mella conduce el balón sobre la línea de banda en el Real Sociedad-Deportivo Fernando Fernández

Es el sino habitual de los equipos novatos en la categoría. Juegas mejor que un rival superior, pero eres peor en las áreas y, por lo tanto, no sumas en relación a tus méritos. El Deportivo empieza a sufrir el ‘síndrome del recién ascendido’, algo lógico teniendo en cuenta su condición de colectivo que el pasado curso militaba en LaLiga Hypermotion, pero un mal que había logrado sortear en un inicio de liga en el que, precisamente, había jugado como un ‘grande’.

Y es que buena parte de los nueve puntos que el conjunto coruñés logró sacar en las primeras cinco jornadas de competición se explicaban en base a la puntualidad de cara a puerta. Una característica propia de los equipos más dominadores y que el Dépor fue capaz de asimilar, en gran parte, gracias a la incorporación de Aubameyang.

El delantero gabonés aportó al equipo blanquiazul el colmillo extra para ser capaz de facturar. No importaba demasiado que el Dépor fuese uno de los equipos de la Liga que menos producía a nivel ofensivo: el ariete africano transformaba en oro todo lo que tocaba.

La actuación del Dépor en Anoeta: ¿un partido completo o solo épica? Más información

Así, Auba fue determinante en todos y cada uno de los partidos. Marcó ante el Elche el 1-0, marcó en Málaga el 0-1, transformó contra el Valencia el 2-0 clave para que el tanto del rival no supusiese un empate, definió a gol el 2-3 frente al Villarreal después de repartir previamente dos asistencias a Luismi Cruz y a Zakaria Eddahchouri y volvió a ver puerta en Getafe para hacer el 1-1.

De esta manera, hasta el duelo en el Coliseum getafense incluido, el Dépor anotó 7 goles (más los 2 en propia puerta materializados por sus rivales), todos ellos con participación directa del gabonés, y únicamente con 41 remates totales ejecutados desde unas posiciones que establecieron una probabilidad de gol de 4,5 (goles esperados o expected goals, conocidos también como xG), siempre según los datos de Driblab.

Luego llegó el choque intersemanal contra el Sevilla, en el que el equipo herculino se quedó a cero por primera —y hasta ahora única— vez este curso con coherencia a tenor de lo visto en el terreno de juego, pues únicamente disparó en 4 ocasiones. Y, a partir de ahí, el cambio de tendencia: muchas llegadas y poco acierto contra dos de las teóricas mejores plantillas de la Liga.

Más es menos

Y es que después de un primer tiempo más tímido frente al Betis, en el que el Deportivo intentó subsistir ante el actual segundo clasificado, el gol encajado al filo del descanso desató la tormenta perfecta del Deportivo. Fueron 21 remates en total (18 de ellos tras el intermedio) y el penúltimo de ellos acabó en el merecido tanto del empate, obra de Diego Villares. Lo hizo tras acumular una expectativa de 2,10 goles por los 1,40 xG repartidos en 11 remates del equipo verdiblanco, que no fue capaz de dañar demasiado al conjunto de Hidalgo cuando tuvo el control en el primer tiempo ni tampoco de defenderse con solvencia en una segunda mitad en la que fue superado.

Así, después de aquel último partido previo al ‘súper parón’ de selecciones, el Dépor retomó la competición viajando a Anoeta. Y en su segundo partido consecutivo enfrentando a un equipo que este curso compite más allá de las fronteras españolas, volvió a dar la talla en el juego y en la generación de ocasiones.

Comparativa entre los goles esperados (xG) a favor y en contra del Deportivo en cada partido Driblab

Es cierto que nuevamente debió verse por debajo en el marcador para volver a explotar su juego ofensivo. Pero tener la necesidad de marcar no tiene por qué ser sinónimo de disponer de las herramientas para acercarse más al gol. Sobre todo si son claras. Sí lo consiguió el Dépor en Donosti, donde concretó 19 remates por valor de 2 goles esperados, sin tener en cuenta el penalti transformado de Yeremay. De incluir el lanzamiento de pena máxima, la cifra crece a 2,80 xG y 20 disparos totales.

Por contra, con únicamente 13 remates no demasiado claros (la expectativa de gol total únicamente se elevó a 0,90), la Real Sociedad fue capaz de anotar 3 tantos. Cuestión de pegada, una facultad que el Deportivo tuvo frente a rivales casi todos de su talla, pero que le ha abandonado precisamente contra equipos de un evidente escalón superior.

De nuevo ‘su liga’

No volverá a tener ese escenario de inferioridad manifiesta sobre el papel el Deportivo este viernes, pues recibe en casa al Levante. El encuentro ante el cuadro granota es el primero de una lista de cinco en la que únicamente el Atlético de Madrid es un rival ajeno a ‘su liga’.

Y es que tras jugar en el Metropolitano el sábado 24 de octubre, el Dépor recibirá a Osasuna, visitará al Espanyol y competirá en Riazor frente al Alavés. Todos partidos con menos posibilidades de sufrir el ‘síndrome del recién ascendido’ que ya le ha afectado.