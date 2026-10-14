El Atlético de Madrid no enviará entradas visitantes para el partido del Dépor en el Metropolitano

Imagen del Riyadh Air Metropolitano Archivo DXT

La afición del Deportivo no tendrá sitio en la grada visitante del Riyadh Air Metropolitano para el partido contra el Atlético de Madrid, que se disputará el próximo sábado 24 de octubre a las 21.00 horas. El motivo es que el club rojiblanco celebra el Día de las Peñas, por lo que ha decidido no facilitar localidades para los seguidores del conjunto coruñés.

Un aficionado blanquiazul publicó en sus redes sociales que había contactado con el Dépor para consultar la disponibilidad de entradas para dicho encuentro, y a través de un correo electrónico le trasladaron que el Atlético no enviaría ninguna. Según pudo confirmar Dxt Campeón, esta información es correcta y los deportivistas no podrán disponer de la opción de acudir a la zona reservada habitualmente para la hinchada rival.

Como consecuencia de esta decisión por parte de la entidad madrileña, el club coruñés tampoco enviará entradas para la afición colchonera cuando le toque visitar Riazor en el partido de vuelta. Una situación que ya se ha producido en otras ocasiones y que responde a la decisión de no facilitar localidades a los seguidores de aquellos equipos que tampoco las proporcionan a la afición blanquiazul. Un caso similar es el del Getafe, que tampoco puso billetes a disposición de los deportivistas para su visita al Coliseum debido a las obras que se estaban llevando a cabo en el estadio, y de esta manera la afición azulona tampoco dispondrá de ellas para el encuentro que se dispute en Riazor.

La última vez que Deportivo y Atlético de Madrid se enfrentaron fue el pasado 13 de enero en los octavos de final de la Copa del Rey. Aquel encuentro se disputó en Riazor y la hinchada del equipo colchonero sí tuvo su espacio en la zona visitante del estadio coruñés.