El ascenso del Dépor que puede valer otro premio Gordo

Antonio Hidalgo celebra el ascenso con el Deportivo en Valladolid QUINTANA

Desde hace ya varias semanas, están a la venta los décimos para el sorteo de la Lotería de Navidad, que cada 22 de diciembre sirve para que sean muchos los que se ilusionen con la posibilidad de llevarse algún ‘pellizco’. Y es habitual que se busquen números con significado especial para muchas personas: aniversarios y fechas señaladas son números que siempre tienen una gran demanda. Y muchos de ellos están relacionados con el mundo del deporte. Y en A Coruña en concreto, con el Deportivo.

El 24 de mayo de 2026 es la fecha en la que el Deportivo ganó 0-2 en el estadio José Zorrilla al Valladolid y consiguió, ante miles de aficionados blanquiazules, su vuelta a Primera División. No era un ascenso cualquiera: el equipo llevaba ocho años lejos de la máxima categoría del fútbol español, y ese triunfo en tierras pucelanas servía para pasar página y cerrar la llamada época del barro. El Dépor llegó a militar durante cuatro campañas en la división de bronce, lo que hace que estar de nuevo en Primera sea un hecho especialmente valorado en la ciudad.

Por ello, el 24.526 es un número perseguido por miles de deportivistas, ya que es el correspondiente a la fecha de ese partido que ya forma parte de la historia de la entidad herculina. Aunque todavía faltan meses para la celebración del sorteo, son muchos los que ya se han afanado en adquirir este codiciado décimo.

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Se consignó en las administraciones 19 de Alicante, 504 y 125 de Madrid, en la 27 de Vigo y en la 33 de A Coruña, la de la calle San Nicolás 36 a donde llegaron solo dos billetes (veinte décimos). A la 504 de Madrid en la calle Francisco José Jiménez llegaron tres billetes y a la 125 en General Narváez, 24. Un billete en la de Vigo y el de A Coruña suman 30 billetes de los 205 que este año tiene cada número. La administración 19 de Alicante en la calle Sevilla dispone de 175 billetes, o lo que es lo mismo, de 1.750 décimos de este número para el sorteo de Navidad.

El lotero titular de la administración coruñesa, Iván González, reconoce que todos los días recibe llamadas, mensajes de internet y visitas de personas que se pasan por la calle San Nicolás y que preguntan por el citado numerito. Él, que recibió dos billetes, señala que uno se ha vendido en ventanilla y el otro es un billete abonado. Es decir, comprometido, por lo que ya no está disponible para posibles compradores.

Y añade que “es una fecha que tiene que ver con alguna efeméride o con cumpleaños porque está muy solicitado. Aquí en A Coruña tiene sentido que lo busquen por el ascenso del Deportivo, pero tiene que haber algo más”.

Fecha señalada

El 24 de mayo en el santoral católico es el día de María Auxiliadora. Fuera de la religión es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme y el Día Europeo de los Parques Naturales. Ese día es el nacimiento de Juanito Valderrama, cantante (1916) y otro intérprete de fama mundial como Bob Dylan (1941).

En todo caso, y a pesar de estas coincidencias, todo apunta a que el motivo de que en A Coruña sea tan demandado tiene que ver, sobre todo, con el Deportivo y su reciente ascenso a Primera División. De hecho, Iván González señala que agotó los escasos décimos disponibles muy poco después de que la Lotería de Navidad se pudiese empezar a adquirir. “En nuestro caso, lo agotamos ya en la primera semana de julio”, apunta. “Hoy mismo nos lo pidieron por teléfono, dos veces, y vinieron tres a buscarlo por ventanilla, pero ya no pudimos vendérselo. Ya estamos acostumbrados”, añade el lotero, consciente de que este tipo de números, que corresponden a ciertas efemérides, siempre se demandan.

Más opciones

Aunque el 24.526 es un número que ahora es muy solicitado en A Coruña a raíz del ya referido ascenso del Dépor, lo cierto es que la administración número 33 de la ciudad ya era anteriormente una referencia, pues llevan tiempo vendiéndolo de manera regular. “Es uno de los números que tenemos siempre. En Navidad, en Reyes, y también los sábados, en el sorteo semanal de la Lotería Nacional”, explica al respecto Iván González.

Por lo tanto, aunque conseguir ese número se ha convertido en una misión casi imposible para el sorteo de Navidad, lo cierto es que es perfectamente posible probar suerte con él. Si cualquier deportivista quiere hacerlo, lo puede hacer en el sorteo de este mismo sábado. O de cualquier otro. González confirma que, efectivamente, “está disponible” en su administración de la calle San Nicolás. Y, lógicamente, a un precio menor que en Navidad, ya que ese es un sorteo extraordinario que hace que jugar sea algo más caro, ya que los premios son también más elevados. El décimo para el 22 de diciembre cuesta veinte euros, por los seis euros que cuesta los sábados, salvo si es Sorteo Extraordinario.

“Ojalá toque ese número en algún momento, ya sea en Navidad o en algún otro sorteo”, afirma Iván González, consciente de que eso haría que muchos coruñeses resultarían agraciados