David Mella en el Real Sociedad-Dépor de Anoeta FERNANDO FERNÁNDEZ

David Mella está recuperando poco a poco su mejor versión después de la operación de rodilla a la que tuvo que someterse el pasado mes de marzo. El canterano ha conseguido estrenarse en Primera con el Dépor y está ganándose oportunidades en los planes de Antonio Hidalgo, que le ha dado la titularidad en los dos últimos encuentros:

Sensaciones. “Creo que físicamente estoy al 99% ya. Me falta ese uno por ciento de chispita, de un poco más de minutos y de ritmo de partido. Pero, por el resto, estoy a tope”.

Rodilla. “Llevo unas cuantas semanas sin dolor. Siempre tienes algún toquecito, algún aviso que te da la rodilla por la operación y la lesión. Pero es más el ritmo del equipo, de los partidos, lo que me queda por coger aún”.

Proceso. “Desde fuera se ve todo muy bonito. Y se pueden decir muchas cosas. Pero, al final, empiezas la vuelta de la lesión en un nivel alto, te encuentras bien. Pero, al querer intentar ir más rápido de lo que se puede, por mi parte, no van a ser todas las semanas tan buenas y tan bonitas. Las primeras semanas de Liga me costaba un poco más, tenía ese dolor. A medida que iba cogiendo ese ritmo, que la rodilla se acostumbrase a los duelos y a las pisadas de competición, empecé a coger mi nivel para poder entrenar y jugar normal”.

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Aprendizaje. “Tengo la mala y la buena suerte de que ya tuve una lesión de pubis que me dejó fuera entre cinco y seis meses y ya había aprendido muchas cosas. Tienes que seguir siendo profesional, estés lesionado o no; en mi caso, no lo fui siempre. E intentas aprender esas cosas de la gente con más experiencia que te aconseja. Aprendes a tener un poco más de calma y a entender que los pequeños detalles importan un poco más de lo que piensas”.

Yeremay. “Siempre estoy con él en la habitación en los viajes, intento que tenga un poco de calma con esa lesión. Por mucho que quieras, no se va de un día para otro. Si quieres estar para competir al cien por cien, tienes que estar preparado mentalmente para soportar ese dolor. Con el trabajo que hace en el gimnasio, a nivel mental con el psicólogo, creo que Yeremay está ya al cien por cien desde hace unas semanas”.

Nueva categoría. “El mayor salto es de calidad. Todos los equipos tienen jugadores de máximo nivel y creo que es lo que más cuesta: adaptarse a esa calidad de los jugadores. Físicamente es parecido a Segunda División”.

Aplicado en defensa. “Siempre fui un extremo ofensivo. En las categorías inferiores quizá no tengas que trabajar tanto en defensa, pero estoy a disposición de lo que me pida el entrenador. Y, si tengo que ser un carrilero más en defensa, me queda trabajar y perfeccionar en defensa”.

Derecha o izquierda. “Un poco echo de menos esa banda a la que tantos años estuve pegado. Todos me dicen que voy a acabar de lateral izquierdo. No me gusta y me niego a pensarlo. Pero, como digo, si me toca jugar en la derecha atrás o en la izquierda, lo cojo encantado y trabajaré para dar mi mejor nivel”.

Inicio del equipo. “El otro día te quedas a las puertas de, por lo menos, rescatar un punto. El inicio de temporada es increíble. Nunca te llegas a imaginar que puedas ganarle a equipos de Champions siendo un recién ascendido. Pero vamos a competir y tenemos que seguir haciéndolo así”.

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Aubameyang. “Su rol, como el de la mayoría de los veteranos que llevan muchos años jugando al máximo nivel y, sobre todo, en Champions, es que aprendes en el día a día que, aunque tenga 37 años, trabaja antes y después en el gimnasio. Y, durante la lesión, trabaja como si tuviera 21 años y quisiera jugar 20 temporadas más. Es una gran persona. En el vestuario ayuda todos los días, es divertido y es una pieza muy importante para nosotros”.

Bil Nsongo. “Si tienes una persona al lado con la que puedes hablar y que te da los consejos que necesitas para ir mejorando día a día, es bueno. A medida que vayan pasando partidos y temporadas, va a hacerse mucho mejor jugador de lo que es”.

Levante. “Intentaremos que, a medida que pase el tiempo, todos sean rivales directos. Que no veamos a ninguno inferior ni superior. Será un partido competido e intentaremos llevarnos los tres puntos”.