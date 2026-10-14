Lucas Noubi, con el balón en el Villarreal-Deportivo Fernando Fernández

El Dépor cuenta con una plantilla amplia que destaca en la mayoría de casos por la juventud de sus futbolistas. También por la falta de experiencia en la élite, un hándicap que el grupo blanquiazul tendrá que ir superando a medida que la competición avanza. La Primera División no espera por nadie. El primero que parece saber esto es Antonio Hidalgo, que ha demostrado en este inicio de competición que no le tiembla la mano a la hora de corregir errores o rendimientos irregulares con importantes raciones de banquillo como penitencia. El último en irse al rincón de pensar es Lucas Noubi, que después de estar presente en todos los minutos durante las primeras jornadas, en Anoeta enlazó su tercera jornada sentado en la banda de principio a fin.

El central belga fue el hombre de confianza del técnico deportivista para el regreso del Dépor a la máxima categoría. Llevó los galones antes de la llegada de Giménez y fue el elegido también para acompañar al uruguayo en sus primeras apariciones con el equipo herculino. Pero la pareja formada con el charrúa duró dos encuentros. Noubi dejó luces y sombras en esas cinco jornadas. No cometió errores groseros, aunque sí algunos despistes que dejaban la sensación de que el belga seguía pecando de esas desconexiones que Hidalgo lleva tratando de minimizar desde que asumió la tutela del joven central en Riazor.

Bright Ede acorta plazos en su carrera hacia la titularidad Más información

Y es que, como ya había sucedido durante el curso pasado, el jugador formado en el Standard de Lieja no tiene pocos problemas para dominar los duelos: está en el top 5 de centrales de Primera en entradas ganadoras, intercepciones y recuperaciones, según Driblab. El problema está en que su falta de activación lo lleva muchas veces a llegar tarde a ese tipo de situaciones. O directamente no llegar. Su actuación ante el Getafe, donde estuvo especialmente inseguro con y sin pelota, apunta a ser el detonante para que el preparador deportivista explorase otra vía.

La redención de Bright Ede

Noubi se fue al parón después de quedarse en blanco ante Sevilla y Betis. Y tras jugarlo todo con Bélgica sub-21 se ha encontrado con una situación similar de vuelta en A Coruña. Cero minutos en Anoeta en favor de un Bright Ede que parece haberle adelantado en la rotación como pareja de un Giménez que sigue siendo indiscutible.

El polaco, todavía más joven, tuvo también su tiempo para pensar al inicio de Liga. Fue titular ante el Elche en la primera jornada y frente al Valencia en Riazor, ambas jornadas acompañando precisamente a Noubi. Pero su error frente al conjunto che, donde un pase temerario terminó en gol de Sadiq, lo mandó al fondo del armario durante tres jornadas completas hasta su regreso frente al Betis.

La defensa del Deportivo no es de acero Más información

Es el modo en el que el técnico de Granollers ha decidido gestionar una plantilla larga y en la que cuenta con una rotación igualada en varias posiciones. Porque además de los casos de Ede y Noubi, este curso han probado también la esquina Diego Villares o David Mella. El capitán, con un error similar al de Ede, aunque en su caso frente al Málaga y que no terminó en gol porque Chupe remató al larguero, estuvo cuatro partidos sin jugar hasta que volvió también contra el Betis para salvar un punto. Recorrido similar completó el extremo de Teo, en su caso al no verlo en su mejor momento después de la operación de rodilla. Ambos han jugado como titulares los dos últimos encuentros.