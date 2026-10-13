La defensa del Deportivo no es de acero

Leo Román achica el espacio a Oyarzabal en una acción durante el Real Sociedad-Deportivo EFE / Juan Herrero

“No hemos sido capaces de dejar la portería a cero, pero hasta hoy el equipo que menos goles llevaba (en contra) eran seis y nosotros ocho. No creo que estuviésemos mal, pero con demasiado poco nos están penalizando, porque Leo (Román) tampoco ha tenido que intervenir muchísimo. Tenemos que ser más contundentes e incidir en eso”. Así de tajante se mostraba Antonio Hidalgo el pasado domingo en la sala de prensa de Anoeta, después de ver cómo, con tres chispazos, la Real Sociedad estableció en el marcador una distancia que ni la épica reacción del Deportivo en la segunda parte logró cerrar. Lo cierto es que el técnico catalán radiografió la realidad de un Dépor que no está defendiendo mal de manera sistemática, pero no para de acumular borrones puntuales que le penalizan día sí, día también.

Porque el conjunto blanquiazul encadenó en San Sebastián ocho encuentros consecutivos encajando gol. La cifra, que se elevaría a nueve de contar el testimonial encuentro contra Las Palmas del pasado curso, ya es superior a cualquiera de las dinámicas negativas que el Dépor registró durante los ‘años del barro’, cuando vagó entre Segunda, Segunda B y Primera Federación.

Y es que el conjunto blanquiazul no encajaba en ocho duelos seguidos en la misma temporada desde el curso 2017-18. Aquella campaña que acabó en el último descenso desde Primera División.

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En aquel año 2017, el mal inicio de curso acabó con el poco crédito con el que arrancó Pepe Mel. Y en la décima jornada, el club herculino apostó por destituir al técnico madrileño y ascender desde el filial a Cristóbal Parralo. Fue con el preparador cordobés con el que el Dépor acumuló gran parte de esa mala dinámica de ausencia de porterías a cero. Después de ganar al Leganés por 1-0 en la jornada 15, el equipo cerró el mes de diciembre siendo goleado (4-0) por el Barça y cayendo en el derbi (1-3) ante el Celta. Luego llegaron siete encuentros más concediendo al menos un gol para elevar la mala racha hasta los nueve partidos y 26 dianas recibidas. Las de los últimos dos partidos de esta racha ya llegaron con Clarence Seedorf sentado en el banquillo.

Alarma

El actual Dépor está lejos de parecerse a aquel equipo incapaz de sostenerse en los partidos que acabó dando con sus huesos en la Segunda División. Pero la similar dinámica de ocho partidos seguidos encajando y 11 goles en contra debe ejercer como luz de alerta importante.

“El equipo hace cosas muy buenas defensivamente. Creo que cuando defendemos somos un bloque difícil de atacar. Sus goles han venido de un balón parado, de un pequeño error y de una transición. No han sido jugadas desde atrás de ellos o de que nos hagan peligro estando nosotros en ese bloque medio o bajo. Han sido pequeños errores que son muy evitables”, desarrollaba Mario Soriano tras el encuentro frente a la Real. El madrileño trataba de dar valor al trabajo colectivo. Pero de nada sirve hacer las cosas bien sin balón como equipo si hay concesiones impropias para el nivel de Primera División, como sucedió en el balón parado del primer gol y en el fallo a la hora de elegir controlar el balón en área propia del citado Soriano.

El Deportivo, que a pesar de no ser capaz de cerrar nunca su portería era uno de los equipos que menos tantos encajaban hasta antes del parón, ya es décimo en esta clasificación. Los tres goles de la Real lo han puesto en mitad de tabla y han incidido en la propensión que el colectivo deportivista ya mostró el pasado curso con Hidalgo a los mandos.

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Porque el Dépor fue un conjunto capaz de sostenerse con competitividad en casi todos los contextos. Digería bien los golpes y pocas veces encajaba más de un tanto. Pero estaba lejos de ser invulnerable en Segunda División, tal y como demostraron las escasas 11 porterías a cero que cosechó en los 42 partidos de liga y los siete partidos consecutivos encajando que llegó a registrar entre las fechas 17 y 23.

Por el momento, pese a los fichajes, la dinámica no ha cambiado y el bloque defensivo del Deportivo está lejos de ser de acero.