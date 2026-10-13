La actuación del Dépor en Anoeta: ¿un partido completo o solo épica?

Ni salió a esperar a la Real Sociedad, ni su único tramo bueno de juego fue tras recibir golpes en forma de goles. El Deportivo completó el pasado domingo en Anoeta un partido que fue mucho más allá de su notable capacidad de reacción. Evidentemente, perdió con merecimiento porque cometió más errores que el rival en las dos áreas. Pero su juego le acercó a conseguir un resultado positivo de una manera mucho más evidente que lo que finalmente dictaminó el acierto propio en las inmediaciones de Álex Remiro y de Leo Román.

Antonio Hidalgo confeccionó un plan de partido racional en relación a las posibilidades y potencialidades de su equipo. Con una propuesta defensiva que se basó en ser agresivo a partir del primer pase del rival, el equipo coruñés evitó que su rival progresase. Y con pelota, fue capaz de posicionarse en campo contrario, aunque le faltó algo de veneno. Encajó cuando el partido no se había inclinado en su contra y ahí vivió sus peores momentos. Pero tras el descanso, recuperó el control con Riki, recibió el tercero en otra acción aislada y tocó a rebato entonces hasta acercarse al 3-3.

Pasivo-agresivo

Tuvo más balón el Deportivo durante el primer cuarto de hora del partido. Pero fue su trabajo sin pelota el que le hizo estar cómodo hasta el 1-0. La idea del conjunto herculino pasaba por ser un equipo que partía, simplificando mucho, de un teórico 3-4-3 en el que los tres puntas se emparejaban con los dos centrales y el mediocentro más retrasado del rival. Bil impedía el pase sobre este medio y liberaba de esa tarea a Villares o a Mario Soriano, que podían focalizarse en controlar a los futbolistas más avanzados y en cerrar el carril central. Porque esa fue la prioridad del Dépor: cortar las vías de progresión por dentro... pero permitiendo el primer pase del rival ahí para, entonces, intentar robar.

De esta manera, los centrales Sarr y Martín podían jugar con libertad hacia delante, pues Yeremay y Luismi no saltaban sobre ellos. Y una vez se ejecutaba ese pase por dentro, el Dépor cambiaba el chip. De ser pasivo, a convertirse en un equipo agresivo, que buscaba incomodar, recuperar y correr.

Generando un libre

Mientras, en ataque, el Dépor trató de progresar principalmente a partir de Luismi Cruz, que ejercía de mediapunta con libertad para aparecer a espaldas de las primeras líneas rivales.

Con los centrales, Villares y Soriano tratando de atraer a los puntas, extremos y medios de la Real, el Dépor buscó constantemente las recepciones de Cruz, a por el que tenía que saltar desde muy lejos Sarr, a costa de dejar a su defensa en un tres para tres con Yeremay, Mella y Nsongo. La idea permitió al Deportivo salir con comodidad desde atrás, aunque al equipo le faltó luego algo de veneno en el último tercio ante un rival que no se descompuso.

Por dentro y por fuera

Los dos goles, más producto de errores puntuales en área propia que del juego, hicieron daño al Dépor. Pero el descanso sentó bien al cuadro de Hidalgo, que rearmó retirando a un delantero (Mella) para dar entrada a otro centrocampista (Riki). Más control y posibilidades de juego interior para un equipo que juntó a Villares, Soriano, Luismi, Yeremay, Riki y Nsongo por dentro. Demasiadas referencias para una Real que solo se protegía con los dos pivotes y los centrales en ese carril central.

Sin embargo, llegó el 3-0. Y con él, un triple cambio para dotar al equipo de amenaza también por fuera, cristalizado en muchos centros y algún remate. Pudo ser, pero no fue. Aunque por juego, no estuvo lejos.