Ifeanyi Ndukwe, ‘el Ede’ del Levante, que pasó de villano a héroe ante el Sevilla

Ifeanyi Ndukwe celebra junto a sus compañeros el gol que supuso el 3-3 del Levante ante el Sevilla LUD

Apostar por la juventud conlleva pagar un peaje. Pero si uno está dispuesto a asumir el coste, el rédito final puede merecer la pena. Eso es lo que pensó el Deportivo este verano, cuando al poco de comenzar el mercado logró atar a jóvenes perlas como Lorenzo Amatucci, Jonathan Asp Jensen o Bright Ede, siguiendo la ‘fórmula Noubi’ que estrenó el pasado curso en Segunda División y que tan bien le salió.

El conjunto herculino apostó por captar talento imberbe con el objetivo de terminar de moldearlo bajo su amparo y disponer, dentro de un tiempo indefinido pero siempre pensando en el medio-largo plazo, de un futbolista de otra dimensión. Tiene lógica que un club recién llegado a la categoría realice este tipo de movimientos. Captar en propiedad y hacer evolucionar, esperando un crecimiento que puede derivar en rendimiento deportivo e incluso plusvalía económica.

Sin embargo, cuando las arcas están vacías, solo es posible ejecutar este tipo de operaciones a través de fórmulas de cesión. Un claro ejemplo de ello es el Levante Unión Deportiva, que en las últimas horas de mercado, en una búsqueda casi desesperada de refuerzos, logró captar a Ifeanyi Ndukwe, un joven central apenas mayor de edad que el Liverpool incorporó este mismo verano del Austria de Viena a cambio de un traspaso de tres millones de euros.

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El conjunto red se aseguró de atar a una de las mayores promesas del concierto europeo. Pero sin sitio en la primera plantilla, decidió que se foguease en un equipo de una gran liga que le garantizase un buen volumen de minutos.

Así, después del fichaje sobre la bocina del día 1 de septiembre, el central vienés debutó el pasado lunes como titular en el Levante, después de disponer de unos minutos contra el Barcelona y de otro rato en la derrota de su equipo en Vila-real, antes del parón. Precisamente en ese intervalo de selecciones, el austríaco fue citado por primera vez con el combinado sub-21 de su país, con el que debutó pese a estar todavía en edad sub-19. Un curioso paralelismo que comparte con Bright Ede, a quien se medirá este viernes.

Porque austríaco y polaco comparten juventud —19 años el del Dépor, 18 primaveras el granota—, pero también posición en el campo, origen centroeuropeo, pie zurdo dominante y unas condiciones físicas que les convierten, ya solo a simple vista, en futbolistas dominantes en lo condicional. 193 centímetros mide el futbolista de Varsovia por el 1,98 metros que levanta del suelo Ndukwe, un chico que apunta a quedarse con uno de los puestos en la zaga levantinista después de vivir un bautismo de fuego como titular en el Ciutat de València.

Protagonista

Y es que el defensa testó en sus carnes ante el Sevilla FC una montaña rusa de emociones. El de Viena pasó de cometer un grave error que propició el primer gol del conjunto andaluz a convertirse en el protagonista del empate definitivo, con un tanto en el minuto 100 que permitió al equipo valenciano rescatar un punto (3-3).

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El central granota quedó señalado en el minuto 13, cuando un pase atrás demasiado corto hacia el guardameta Ryan fue interceptado por el delantero Robbie Ure, que aprovechó el fallo para adelantar al Sevilla. Un fallo parecido al que el propio Ede cometió ante el Valencia, que costó un gol al Dépor en la tercera jornada.

Fue un estreno complicado en el Ciutat para un futbolista que tuvo que convivir durante el encuentro con el peso de un error que condicionó el inicio del partido. Sin embargo, al igual que Bright, Ndukwe demostró capacidad de reacción y no se escondió tras su error. En un desenlace frenético, con tres goles en el tiempo añadido, el defensa se incorporó al ataque y encontró su recompensa en el minuto 100, cuando culminó la última ofensiva levantinista para establecer el 3-3 definitivo al aprovechar un rechace en el área.

Tanto fue así que el técnico del Levante, Luís Castro, defendió al joven central después del encuentro y destacó su fortaleza mental para sobreponerse al fallo, así como su capacidad para competir y ganar duelos.

“Ver cómo ha jugado un jugador de su edad que comete este fallo te da una idea de lo que puede llegar a ser. No es el primero ni va a ser el último en cometer un error que cueste un gol”, indicó el entrenador del Levante tras el partido.