Hugo Rama elige otro destino exótico para continuar su carrera: "Me recomendaron venir porque es un país maravilloso"

Presentación de Hugo Rama con el BG Pathum BG PATHUM

Después de una carrera en la que su destino más lejano a casa había sido el estadio de Anduva en Miranda de Ebro, Hugo Rama parece haberle cogido el gusto a las aventuras por el extranjero y acaba de firmar su segundo contrato consecutivo más allá de las fronteras españolas. El exdeportivista, que venía de jugar en la segunda categoría del fútbol griego con el Kallithea, se va todavía más lejos para la temporada 2026-27 después de comprometerse con el BG Pathum United de Tailandia.

El futbolista de Sigüeiro se une de esta forma a un club en alza en el país asiático. En el último lustro ha conseguido asentarse en la primera división después del ascenso de 2019 y ya ha conseguido ganar la liga. En el BG Pathum, Rama también tendrá la oportunidad de medirse a otros equipos del continente en la Champions Asiática 2, la segunda competición internacional de clubes.

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El exfutbolista blanquiazul no ocultó su satisfacción por encontrar nuevo destino. “Estoy muy ilusionado, es una gran oportunidad para mí. He hablado con amigos que han estado en Tailandia sobre cómo es el fútbol aquí y me recomendaron venir porque es un país maravilloso. Estoy muy contento de estar aquí. BG Pathum United es un club fantástico. Quiero ayudar y empezar a jugar con mis nuevos compañeros lo antes posible. A los aficionados les digo que estoy deseando salir al césped con la camiseta de este club y jugar lo mejor que sé”.

Desembarco a medias

La mala noticia para el centrocampista es que no podrá ser jugador al 100% en sus primeros meses en el BG Pathum, ya que, debido al cupo de futbolistas extranjeros, de momento no podrá disputar la competición doméstica hasta que vuelva a abrirse el mercado a finales de diciembre.

Y es que el fútbol tailandés ha sido y sigue siendo un destino apetecible para futbolistas de muchos puntos del planeta fútbol. De hecho, en Pathum se encontrará con un viejo conocido del Dépor en los años del barro: el excentral del Racing Yeferson Quintana. El uruguayo está en su misma situación y tambíen tendrá que esperar para estrenarse en liga.

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Aunque para hablar de Tailandia y deportivismo, el nombre de referencia es el de David Rochela. El central formado en la cantera blanquiazul estuvo ocho años formando parte del Buriram United y el Port FC, con los que jugó más de 150 partidos sumando títulos de liga y copa.

Ese mismo destino también fue uno de los elegidos por Xisco Jiménez en su etapa de trotamundos. La aventura del delantero mallorquín fue más corta —solo una temporada en el Muangthong entre 2016 y 2017—, pero firmó nueve goles y dos asistencias en trece partidos.