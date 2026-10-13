Horas extra para Josema Giménez como pieza ofensiva del Dépor

Giménez despeja el balón ante la presión del Cucho en el Deportivo-Betis Javier Alborés

Apenas llevaba media hora con la camiseta blanquiazul puesta cuando Josema Giménez demostró que el Dépor había incorporado con su llegada mucho más que un defensa. El Villarreal le concedió tiempo y espacio. El central oteó el horizonte y le puso a Aubameyang un balón de gol desde 40 metros que el gabonés no logró concretar. Un rato después, antes del intermedio, volvió a encontrar al delantero blanquiazul, esta vez con un balón raso que lo dejó dentro del área. La jugada terminó con el tanto del 1-1 obra de Luismi Cruz.

Lo avisó desde el mismo momento de su llegada a Abegondo. “Vengo a ayudar en lo que haga falta”. Y lo que está haciendo falta es que, además de convertirse en el auténtico líder de una defensa a la que no le sobra ninguna de las enseñanzas que pueda transmitirle, dentro y fuera del campo, el uruguayo también esté acumulando horas extra como pieza ofensiva. Quizá sea esta una faceta no tan reconocida durante su etapa en el Atlético de Madrid, donde en muchas ocasiones contaba con compañeros en el eje de la zaga que asumían más tareas con la pelota, pero de momento, como deportivista está demostrando que está totalmente capacitado para ser el encargado de poner las primeras piedras de los ataques del Dépor.

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Giménez se está revelando como uno de los jugadores del equipo coruñés que tratan con más seguridad la pelota. En cuatro de sus cinco partidos como deportivista ha estado por encima del 90% de acierto en las entregas. Y no solo en situaciones sencillas. Porque Giménez está firmando también un meritorio 85% de acierto en pases que terminan en el último tercio rival, según Driblab, a menudo rompiendo presiones y encontrando con ventaja a compañeros que pueden encarar la última línea de cobertura de los rivales. De hecho, en la estadística avanzada que mide la construcción de goles esperados, es decir, la cadena de pases que lleva a una ocasión exceptuando el último pasador y el rematador, el defensor deportivista está entre la máxima élite de los centrales de la categoría, solo por detrás de los azulgrana Christensen y Cubarsí, y el madridista Huijsen.

Generador y ejecutor

Por supuesto, Giménez también está siendo dominador en el juego aéreo, una faceta con la que el gran público identifica más al futbolista charrúa. Está siendo capaz de imponerse y mandar en área propia, pero también está siendo un objetivo importante del Dépor en las jugadas de estrategia. Le está faltando, como al resto del equipo, puntería en este tipo de acciones.

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Y desde luego no se trata de una cuestión de volumen. En las ocho jornadas que se han disputado hasta el momento, solo un futbolista en toda la Primera División ha conectado más remates de cabeza que el central del Dépor: el delantero croata de Osasuna Ante Budimir, otro especialista en cazar balones al vuelo. Seis han sido los intentos hasta el momento, con el encuentro frente al Betis como jornada más prolífica en este apartado, firmando tres testarazos de los que solo uno encontró los tres palos. También participó en el asedio a la portería de la Real Sociedad el pasado domingo, aunque en ese encuentro estuvo bien vigilado y solo le permitieron probar fortuna en una ocasión que tampoco exigió a Remiro.

Contraste por abajo

Esa superioridad cuando se despega del suelo contrasta, curiosamente, con los problemas que está teniendo a nivel defensivo cuando el balón toca el césped. La muestra del gol encajado ante el Sevilla, donde fue superado por Stassin, resume lo que está siendo su puesta en escena como deportivista en este aspecto. Toda la calma y seguridad que les está transmitiendo a sus compañeros le está faltando a él a la hora de ir a los duelos por abajo.

Su agresividad lo está llevando a precipitarse en muchas ocasiones y apenas es capaz de ganar el 35% de las disputas de este tipo, lo que lo coloca a la cola entre los centrales y muy lejos, entre otros, de su compañero Ede, que está en el top 3 de Primera registrando un 71% de éxito.