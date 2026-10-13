El parón no sirve de rampa de despegue para Angeliño

Angeliño, en el banquillo ante el Valencia Javier Alborés

El parón de selecciones no fue suficiente para cambiar la situación de Angeliño en el Deportivo. El lateral zurdo, que llegó a A Coruña como uno de los refuerzos más ilusionantes para el regreso a Primera, se quedó sin minutos en la reanudación de la Liga tras la ventana internacional. Antonio Hidalgo no recurrió a él en Anoeta, donde Quagliata volvió a ocupar el carril izquierdo, y tampoco saltó al campo cuando el italiano fue sustituido, siendo el último cambio del encuentro y dejando su lugar a Asp Jensen.

Desde su incorporación en calidad de cedido por la Roma, el de Coristanco continúa sin encontrar su sitio en el equipo. Su llegada al club coruñés estuvo condicionada desde el principio por la falta de una pretemporada habitual y después de que el curso anterior estuviera marcado por una enfermedad que apenas le permitió participar. El Teresa Herrera, ante el Real Madrid, fue su primera aparición con la camiseta blanquiazul, aunque su estado físico ya generó algunas dudas que todavía se mantienen durante las primeras jornadas del campeonato.

Angeliño no debutó con el Deportivo hasta la visita del Sevilla a Riazor, una semana marcada por las rotaciones después de tener que asumir tres partidos en apenas ocho días por la jornada intersemanal. Cinco semanas después del inicio de la competición regular, Hidalgo apostó por él en el once inicial, pero el encuentro terminó de la peor manera posible. Tras 57 minutos en los que sufrió para frenar los ataques rivales, una entrada sobre Miguel Sierra le costó la tarjeta roja. “Está fastidiado. En cierto modo le puede incluso venir bien descansar, con el parón, para coger forma. Todos sabemos de su calidad. Todos confiamos mucho en él y él confía en sí mismo. El tiempo pone a cada uno en su sitio”, afirmó Riki Rodríguez en zona mixta tras el encuentro ante el conjunto sevillista.

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Con el objetivo de mantener el ritmo competitivo, el Deportivo disputó dos amistosos durante las semanas sin liga. En el primero, ante el Penafiel en el Estadio 25 de Abril, Angeliño completó su primer encuentro con el conjunto coruñés. Una semana después, frente al Oporto en Riazor, comenzó como suplente y disputó media hora, sumando rodaje en su intento de recuperar el nivel que mostró en etapas anteriores de su carrera. El encuentro en Anoeta suponía una nueva oportunidad para comprobar su evolución, pero el lateral se quedó sin participar y continúa así a la espera de convencer a Antonio Hidalgo y de demostrar que puede convertirse en una alternativa para la banda izquierda blanquiazul.