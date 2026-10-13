El apagón de Amatucci abre una nueva puerta a Noé Carrillo

Amatucci, durante un entrenamiento en Abegondo RCD

Lorenzo Amatucci ha encontrado en el Deportivo el escenario ideal para asentarse en la élite. El centrocampista llegó en verano a Abegondo tras una gran temporada en Las Palmas y no tardó en convertirse en una pieza indiscutible para el medio del campo de Antonio Hidalgo. Su rendimiento durante las primeras jornadas le permitió hacerse con un sitio en el once blanquiazul, pero una lesión muscular primero y la expulsión del pasado domingo en Anoeta han frenado su continuidad. El italiano se perderá ahora el encuentro de este viernes en Riazor ante el Levante, lo que prolonga una semana más su particular apagón en el conjunto coruñés.

Desde que aterrizó en A Coruña, el protagonismo de Amatucci fue inmediato. De las ocho jornadas disputadas hasta el momento, partió de inicio en las seis de las primeras y su presencia en la medular se convirtió en una de las apuestas más firmes del técnico catalán, que encontró en el italiano una pieza que encajó a la perfección con Mario Soriano para hacer jugar al Deportivo. Sin embargo, su participación se interrumpió tras el encuentro ante el Sevilla.

A pesar de que pudo completar los 90 minutos para alcanzar el pleno, sufrió unas molestias musculares que le impidieron participar unos días después en el choque ante el Betis y también condicionaron su trabajo durante el parón internacional, al no permitirle estar disponible para los amistosos ante Penafiel y Oporto. Tras varias semanas alejado de los terrenos de juego, regresó a los entrenamientos con el grupo en la previa del partido ante la Real Sociedad y pudo entrar en la convocatoria para visitar Anoeta. Una buena noticia para el Deportivo, al que en apenas una semana le tocó asumir las bajas de Marc Casadó, Aubameyang y Zaka.

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Hidalgo optó por reservarlo de inicio y darle entrada en la segunda parte, en un intento de reforzar al equipo en su búsqueda de una remontada que finalmente no llegó. El Deportivo cayó en un encuentro en el que pasó de verse tres goles por debajo a soñar con puntuar, y la vuelta de Amatucci terminó de la peor manera posible. En los últimos minutos, el italiano vio la tarjeta roja directa por derribar a Oyarzabal siendo el último hombre cuando el capitán de la Real se marchaba hacia la portería de Leo Román. El centrocampista trató de frenar una ocasión manifiesta de gol, pero su acción le costó la expulsión. Así, después de superar la lesión, ahora tendrá que cumplir sanción y volver a quedarse fuera de los planes de Antonio Hidalgo.

Una nueva puerta para Noé

Su ausencia ante el Levante supone un nuevo contratiempo para el preparador catalán, especialmente en un centro del campo que ha perdido efectivos en las últimas semanas. Las cesiones de Charlie Patiño y Teun Gijselhart y la lesión de Marc Casadó han reducido las alternativas disponibles para el entrenador y en ese escenario vuelve a aparecer Noé Carrillo. El centrocampista del Fabril estuvo a las órdenes de Hidalgo durante el inicio de curso y dejó buenas sensaciones cada vez que tuvo la oportunidad de participar, pero un esguince de tobillo interrumpió su progresión.

El canterano comenzó a recuperar sensaciones durante el parón, cuando disfrutó de minutos en el amistoso frente al Oporto, y el pasado domingo volvió a figurar en el banquillo blanquiazul en Anoeta, aunque no llegó a saltar al césped. También estuvieron en San Sebastián Martín Ochoa y Kevin Sánchez, pero a diferencia del de Teo, ellos sí viajaron como una consecuencia directa de las bajas en la delantera. Es más, en el caso de Noé, Manuel Pablo ya ha manifestado en más de una ocasión que no cuenta con él hasta nueva orden porque está siempre en dinámica de primer equipo.