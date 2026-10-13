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Dépor

Charlie Patiño vuelve al banquillo en una nueva derrota del Bochum

El centrocampista solo ha disfrutado de una titularidad en el conjunto alemán, que suma ya su tercera jornada consecutiva sin ganar

Lucía Dávila
Lucía Dávila
13/10/2026 16:36
Charlie Patiño
Charlie Patiño. tras un partido
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Charlie Patiño volvió a quedarse sin minutos con el Bochum. El centrocampista, cedido por el Deportivo a finales del pasado mes de agosto, no participó en la derrota de su equipo ante el Arminia Bielefeld, que se impuso por la mínima (0-1) en el regreso de la competición alemana tras el parón.

Patiño tuvo que esperar hasta la tercera jornada desde su llegada a Alemania para estrenarse como titular, cuando partió de inicio ante el Hannover (2-1). El inglés disputó 72 minutos y abandonó el terreno de juego con el 2-0 en contra todavía en el marcador, después de que su equipo encajara dos tantos durante la primera mitad.

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Durante la ventana internacional, el mediocentro aprovechó para sumar minutos en un amistoso frente al VfL Osnabrück en el que jugó los 90 minutos y su equipo se impuso por un contundente 4-1 ante un rival con el que se volverán a ver las caras durante la temporada regular. Sin embargo, el regreso de la liga no tuvo continuidad para Patiño.

La derrota ante el Arminia Bielefeld prolonga la mala dinámica del Bochum, que encadena tres jornadas consecutivas sin sumar de tres. El conjunto alemán se sitúa ahora a dos puntos de los puestos de descenso, en un inicio de temporada en el que el inglés todavía busca hacerse un hueco en su nuevo equipo.

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