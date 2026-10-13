Bright Ede acorta plazos en su carrera hacia la titularidad

Bright Ede controla el balón en el Real Sociedad-Dépor del pasado domingo Fernando Fernández

No todo fueron malas noticias después de la derrota ante la Real Sociedad. Ni siquiera, pese a los tres goles encajados, el rendimiento de la pareja de centrales. Algo esperado si miramos a Josema Giménez, que desde su llegada ha cogido los galones para liderar la zaga blanquiazul y está respondiendo a las expectativas. Pero desde luego sorprendente en el caso de un Bright Ede que se está haciendo mayor a una velocidad de vértigo.

A sus 19 años y después de un parón internacional en el que subió un escalón más para jugar ya con la sub-21, el central polaco encadenó por primera vez desde que viste la blanquiazul dos titularidades. Lo hizo además estrenándose de inicio lejos de Riazor, que hasta el momento había sido el escenario elegido por Antonio Hidalgo para foguear al talento que la dirección deportiva se trajo el pasado verano del Motor Lublin.

Bil Nsongo y el bloqueo del ariete multitarea Más información

“El proceso de la gente joven puede ser como el de Noubi, yendo poco a poco, o que ese proceso se acelere mucho y que jueguen directamente”. Así hablaba el técnico sobre cómo ayudaba la presencia de Giménez al joven grupo de defensores de la plantilla herculina. Y ahora mismo, Ede es con claridad el alumno aventajado del charrúa.

Después de pasar por la nevera tras un grave error ante el Valencia, Hidalgo le levantó el castigo en el último encuentro antes del parón frente al Betis en Riazor. Y la respuesta que se encontró fue la de un futbolista que está mostrando una madurez poco habitual para su edad. Completó una buena actuación frente al conjunto sevillano, lo que le sirvió para repetir en Anoeta. Y de nuevo respondió a una prueba de máxima exigencia.

Igual que Giménez, Ede poco pudo hacer en los tres goles de la Real, pero se mostró muy sobrio en las pocas ocasiones en las que lo han buscado. La muestra es pequeña todavía con sus 411 minutos sobre el césped, pero lo que reflejan los datos es que los rivales prefieren evitar encontrarse con él. Algo lógico si tenemos en cuenta que se está llevando cerca del 70 % de los duelos y solo ha sido regateado en una ocasión en lo que va de Liga.

Como zurdo, su presencia supone además la solución más natural para facilitar la salida de balón, al que también evidenció ante el cuadro txuri-urdin completando 55 de los 57 pases que intentó. Una combinación de sobriedad ofensiva con fiabilidad en la construcción del juego que parecen haber convencido a Hidalgo para confiar en él como la mejor pareja de baile de Josema Giménez.