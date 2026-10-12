Yeremay Hernández responde a la 'Primera' llamada del Dépor

Yeremay Hernández festeja con su característica celebración su gol en Anoeta Fernando Fernández

La Primera División ya conoce a Yeremay Hernández. El canario llevaba seis encuentros disputados en la máxima categoría hasta la visita a San Sebastián, sí. Pero en ese tramo, ni mucho menos había logrado presentarse en sociedad en la élite. Al menos, con sus verdaderos credenciales. Sin pretemporada después de competir a duras penas durante parte del pasado curso, en la que se sacrificó arrastrando en el verde una pubalgia con el fin de ayudar a ascender al equipo de su vida, el ‘10’ del Dépor únicamente necesitaba tiempo.

Pedía una prórroga Yere y se la dio el colectivo en el inicio de competición, amparado en el extraordinario liderazgo de Aubameyang, el nivel de algunas incorporaciones y la notable adaptación a la categoría de Quagliata, Mario Soriano, Luismi Cruz o Bil Nsongo. El equipo no necesitaba a su buque insignia para competir ante los mejores. Una magnífica noticia a nivel grupal... y también para el propio extremo de Gran Canaria.

Pero la plaga de lesiones que brotó en el partido contra el Betis y se extendió a los días posteriores obligó a cambiar el sentido de la petición. Ya no era Yeremay el que pedía un extra a su equipo, sino viceversa. Porque sin la carta ganadora de Aubameyang ni tampoco el as en la manga que ha sido Zakaria Eddahchouri entrando desde el banco, el Deportivo buscaba nuevos referentes para acompañar a Bil en el frente ofensivo.

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Era el turno de Yeremay, que aprovechó las tres semanas que transcurrieron entre el empate ante el Betis en Riazor y el duelo del domingo frente a la Real Sociedad para afinar su puesta a punto. Para realizar su pretemporada particular.

Así se vio en los dos amistosos que el Deportivo disputó en este ‘súper parón’ por selecciones. Activación, buenas intenciones e incidencia en el juego ante el Penafiel, fluidez contra el Oporto. No eran partidos para sacar conclusiones, evidentemente. Pero en ellos, se pudo ver a un Yeremay mucho más suelto con respecto al robótico y contenido futbolista que disputó seis de las primeras siete fechas de la liga portando la elástica blanquiazul con el dorsal 10 a la espalda.

Hernández apuntó maneras en los amigables, pero fue el regreso del fuego real el que permitió confirmar la mejoría y responder a la llamada del Deportivo. Tanto que, con el actual campeón de Copa enfrente, Yere firmó su primer gran partido en una élite que llevaba varios años esperando sus filigranas.

Anoeta fue testigo de los quiebros del canario, que fue el futbolista del encuentro que más regates intentó (9, con 8 exitosos) y también el que más balones tocó en área rival (10). Y es que Yeremay volvió a ser ese futbolista que no solo encara, sino que aglutina las finalizaciones de su equipo, como hizo hace dos temporadas, cuando fue líder de toda la Segunda División en regates y capitalizó él solo el 30% de los goles esperados totales del equipo blanquiazul.

El primero

Remató media decena de veces el canario, que comenzó a exigir en el minuto 5 a un Álex Remiro que completó una exhibición con 6 paradas. No pudo hacer nada, sin embargo, en la pena máxima que el ‘10’ ejecutó en el 69, después de que el colegiado detectase el agarrón de Pablo Marín a Nsongo.

“Estoy muy contento porque es un sueño meter gol con el Dépor en Primera”, expuso Hernández en la entrevista flash tras el partido, su primera comparecencia pública desde el ascenso. La frase resume la ambición de un muchacho que volvió a vivir un verano lleno de ruido por una lesión que no acababa de sanar y una hipotética salida que no se dio. Después de alcanzar la meta, quería disfrutar de ella. Pero siempre exigiéndose, como demostró en su siguiente elocución, en la que volvió a ponerse alto el listón de la exigencia propia: “Pero estoy jodido por las otras que fallé y no entraron”.

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Más cariñoso con él se mostró Antonio Hidalgo, que no dudó en asegurar que Yere “estuvo fantástico en ese atrevimiento”, algo de lo que el propio jugador era “consciente”. Fue otra alabanza más de un técnico que no ha parado de ‘mimar’ al chico, pues sabe que necesita esa tranquilidad y confianza para rendir y firmar actuaciones como la de Anoeta. Lo celebra Yeremay. Lo celebra el Dépor. Lo celebra el fútbol.