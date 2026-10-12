Un coruñés será la mano derecha de Seedorf en el Corinthians

Pablo López, primero por la derecha, en un entrenamiento del Dépor como asistente de Seedorf en Abegondo Pedro Puig

Clarence Seedorf inicia nueva etapa en los banquillos tras siete años sin entrenar a ningún equipo. El que fuera técnico del Deportivo en el último descenso a Segunda División en el tramo final de la temporada 2017-18 ha firmado hasta diciembre de 2027 por el Corinthians, un histórico del fútbol brasileño. Y para esta nueva aventura, uno de sus asistentes será un coruñés.

Se trata de Pablo López, con el que ya coincidió en su etapa en el Deportivo hace ocho años. Durante su etapa como seleccionador de Camerún, Seedorf también había contado con el técnico herculino como parte de su staff.

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Cuando Seedorf llegó a A Coruña, López dirigía al Juvenil A de la entidad herculina. El técnico decidió contar con él para que formase parte de su equipo de trabajo, y a partir de ahí se convirtió en uno de sus hombres de confianza.

Las últimas experiencias de Pablo López en los banquillos fueron en Galicia. Así, dirigió a Ourense CF y Racing de Ferrol, que fue su último equipo. Ahora, se marcha a un equipo de nivel mundial de la mano de Clarence Seedorf, que busca relanzar su carrera de entrenador. De momento, la trayectoria del neerlandés en los banquillos no ha alcanzado un nivel acorde al de su brillante carrera como futbolista.