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Dépor

El Dépor ya tiene horario para la visita al Espanyol previa al parón de noviembre

El equipo blanquiazul cerrará este tramo de calendario en Barcelona

Jorge Lema
Jorge Lema
12/10/2026 11:43
Adama Traoré, extremo del Deportivo, durante el Dépor-Betis en Riazor
Adama Traoré, extremo del Deportivo, durante el Dépor-Betis en Riazor
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Todavía recuperándose de la derrota en Anoeta, el Deportivo ya tiene establecido todo el calendario que llevará la Primera División hasta el siguiente parón por fechas internacionales en el próximo mes de noviembre. LaLiga ha facilitado este lunes los horarios de la jornada 12, la única que faltaba, que tiene entre sus encuentros el Espanyol - Dépor que se disputará el sábado 7 de noviembre a las 16.15 horas.

Se completan de esta forma las cinco fechas que estaba previsto que se disputaran entre los dos recesos para ventanas FIFA. En este caso, el segundo parón del curso será más corto y durará únicamente un fin de semana como viene siendo habitual. A lo que hay que sumar un partido más correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey.

Noé Carrillo, durante el amistoso ante el Oporto en Riazor

El Dépor ya conoce fecha y hora de la eliminatoria de Copa ante el Auriense

Más información

En estos momentos, el Espanyol marcha duodécimo en la clasificación, con ocho puntos, dos menos que el Dépor, después de haber perdido fuerza tras un gran inicio. El conjunto perico, dirigido por el gallego Manolo González, viene de empatar con el Málaga.

Calendario del Dépor hasta el parón

  • Jornada 9: Dépor-Levante, viernes 16 de octubre, 21.00 horas

  • Jornada 10: Atlético-Dépor, sábado 24 de octubre, 21.00 horas

  • 1ª ronda de Copa: Auriense - Dépor, jueves 30 de octubre, 21.00 horas

  • Jornada 11: Dépor-Osasuna, lunes 2 de noviembre, 21.00 horas

  • Jornada 12: Espanyol-Dépor, sábado 7 de octubre, 16.15 horas
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