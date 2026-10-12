Cinco apuntes del Real Sociedad - Dépor: La dictadura de las áreas

Giménez trata de rematar un balón parado en el Real Sociedad-Dépor FERNANDO FERNÁNDEZ

Entre el llamativo mercado de fichajes durante el verano y un serio inicio de competición, el Dépor está cayendo en una trampa injusta en la que algunos extraños, pero, sobre todo los propios, empiezan a tratarlo como si no fuese un equipo que hace unos meses todavía caminaba por los campos de plata. Y también a exigirle como tal. Solo así se entienden esas voces que recriminan no acudir a Anoeta, al campo de un equipo que puede permitirse dejar en el banquillo al delantero centro titular de la mejor selección del mundo, a tumba abierta desde el minuto uno.

Antonio Hidalgo y los suyos han tenido un calendario más o menos amable en Riazor desde el regreso a Primera División. Pero a cambio se han sometido a verdaderos exámenes a domicilio. Desde el triunfal paso por La Cerámica, un estadio Champions, a la visita al dentista de Getafe en el Coliseum, pasando ahora por otro recinto cuyo propietario también jugará entre semana, en este caso en la segunda competición continental.

En todos ellos hay poco que reprocharle al equipo. Si acaso, haber cometido errores propios de lo que en octubre de 2026 todavía es el Dépor. Un proyecto todavía en ciernes, con futbolistas en muchos casos cuya hoja de servicio en la máxima categoría se limita a este puñado de minutos que van de curso. Porque el equipo blanquiazul volvió a ser valiente en San Sebastián. Volvió a querer la pelota ante un rival al que podía regalársela sin tener que recibir reproches. Y cayó, a pesar de aguantar de pie hasta el último momento, simplemente porque después de varios años siendo el pez gordo, los que tienen ahora la artillería pesada son los de enfrente. Al menos mientras Aubameyang esté KO. Estos son los cinco apuntes del Real Sociedad-Dépor:

1. Buenas intenciones

Ni las bajas ni la entidad del rival fueron excusa para que el Dépor saliera a Anoeta con la intención de mandar. Algo parece haber hecho clic en la mente de Antonio Hidalgo, que en Segunda mostró casi siempre una naturaleza reactiva, pero que después de las dos primeras jornadas en las que el equipo blanquiazul no estuvo demasiado cómodo cediendo la pelota ante Elche y Málaga, ha dado un giro más a su idea. Poniendo a Mario Soriano como eje de todo el entramado, desde entonces el conjunto herculino no escapa de la redonda y trata de potenciar a un grupo de futbolistas que brilla cuanto más cerca esté de ella y del propio 21.

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Luismi Cruz y Yeremay eran esta vez los socios de un Joker, que, escoltado por Diego Villares, volvió a tomar las riendas de un encuentro en la máxima élite. El Dépor se fue al descanso perdiendo por dos goles y con la sensación de haber podido recibir alguno más. El marcador es incontestable. Pero la realidad es que generó prácticamente lo mismo que la Real (0,43 goles esperados por 0,44 de los txuri-urdin), completó más toques en el área (8-9), remató la misma cantidad de veces (7) y dominó claramente las disputas: 30 duelos ganados ante los 18 locales.

2. Tiernos

Nada de eso sirve, claro, si el Dépor continúa mostrándose tan verde en las dos áreas como lo hizo en Donosti. Desde luego en la contraria, donde más allá de las ocasiones en las que llegó a disparar, tuvo varias aproximaciones tanto o más claras que caerán en el olvido por la falta de veneno para ser más punzantes. Los intangibles. Ahí fue donde más se notó la ausencia de Aubameyang, en la falta de determinación para aplicar la siempre necesaria dosis de maldad a todas esas buenas intenciones.

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Pero lo más preocupante es lo que está sucediendo en la propia. Sería inocente decir que la desventaja al intermedio era injusta o inmerecida. Porque nunca será injusto tropezar, aunque sea uno mismo el que se pone palos en las ruedas. Una semana más la defensa blanquiazul le abrió la puerta al adversario para dejar vendido a un Leo Román que sigue dejando paradas de mérito, pero al que se le nota contagiado por la inseguridad de quien no se fía de sus aliados. Ximo Navarro primero perdiendo la marca, Mario Soriano después regalando una segunda oportunidad. Demasiadas facilidades para jugadores que, como demostró Guedes en el 3-0, no necesitan más que media acción para facturar.

3. Afinar el laboratorio

Precisamente, entre los problemas que Hidalgo debe resolver para mejorar en ambas orillas está el balón parado. Hasta ahora no estaba convirtiendo, pero al menos había sido capaz de no dejar a deber en la estrategia. La cuenta ya está en rojo después de que Jon Martín castigara la pasividad de Ximo Navarro en una acción perfectamente diseñada por Matarazzo.

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El técnico blanquiazul tiene que seguir dándole vueltas a cómo sacar más provecho de este tipo de suerte, más ahora que ha perdido a su gran baza ofensiva. Hasta diez saques de esquina botó el Dépor en San Sebastián y en pocos logró siquiera rematar de forma limpia a pesar de contar con especialistas en el campo como Giménez o Bright Ede. El brote verde, el penalti provocado por Bil, que llegó después de un córner botado por Luismi.

4. Llegó Yeremay

Sin ninguna duda, la mejor noticia con la que el Deportivo regresa a A Coruña es con la llegada de Yeremay. Después de un verano complicado y un inicio de Liga lejos de su mejor nivel, parece que el parón por compromisos internacionales y la llamada de la responsabilidad ante la ausencia de Auba han traído de vuelta al crack canario. Estuvo enchufado desde el primer momento y atrevido como hacía tiempo que no se le veía. Completó 8 de los 9 regates que intentó y participó tanto en tareas de construcción como de finalización.

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De hecho, y a pesar de que firmó su primer tanto en la máxima categoría después de transformar el penalti cometido sobre Bil, ahí está su único lunar. Él mismo se lamentaba al final del encuentro, reconociendo que tuvo varias ocasiones en las que debía haber decidido y definido mejor. Tanto cierto es eso como que el primer paso, el más importante, ya está dado.

5-Armario bueno, pero corto

El momento que todos creían inevitable después de las lesiones tardó en llegar, pero acabó llegando al final del encuentro. Hidalgo encontró soluciones en el banquillo, con Riki y Adama Traoré como principales agitadores y responsables de la gran reacción del equipo. Pero hasta ahí llegó la ayuda de un fondo de armario que fue bueno, pero se quedó corto.

Algo que, por otra parte, es totalmente entendible cuando dos de los tres delanteros de la plantilla no están. Bil y Yeremay jugaron por primera vez esta temporada los 90 minutos y se notó en las piernas de ambos. También la ausencia de piezas que colocar en el área para sacar rédito de todos los balones, no siempre buenos, que el equipo trataba de colgar y que llevaron a Bright Ede a aparecer cerca del arco de Remiro como último recurso a la desesperada.