Bil Nsongo y el bloqueo del ariete multitarea

Bil Nsongo se orienta para chutar a portería, en un remate que finalmete bloqueó Sarr Fernando Fernández

Lo está haciendo todo bien, menos la acción definitiva. El ariete multitarea del Deportivo suma fuera del área, pero comienza a chocar contra un muro cuando debe mirar a la portería. Así está siendo la vida de Bil Nsongo en su estreno en Primera División, una categoría para la que ni mucho menos se está quedando corto, pero en la que todavía no sabe lo que es celebrar un gol.

No ha logrado coger el relevo de Aubameyang el joven delantero camerunés, que esta campaña únicamente ha podido cantar un tanto propio, pero vistiendo los colores de su país. En su tercer partido como internacional, ante toda una potencia como Costa de Marfil, el punta de Yaundé se estrenó como goleador este curso. Una condición que no pudo replicar ocho días después en Anoeta, pese a buscar la meta rival hasta en 7 ocasiones.

En el primer partido completo sin Aubameyang, Nsongo continuó siendo el ‘9’ sobre el que proyectar el ataque deportivista. A través del juego directo, pero también buscándolo en sus movimientos al apoyo, la ofensiva del equipo dirigido por Antonio Hidalgo volvió a pivotar sobre Bil. Sin embargo, con el camerunés como único ariete puro en la convocatoria —al margen del fabrilista Martín Ochoa—, el Dépor también necesitaba que el dorsal 32 apareciese en situaciones de remate.

Lo logró, pues el africano ejecutó 7 remates, su récord esta temporada en un único partido. De hecho, con esas situaciones de disparo sumó un acumulado de 0,72 goles esperados (expected goals o xG), siempre según el modelo de Driblab. Sin embargo, volvió a quedarse a cero. Únicamente logró dirigir a portería un remate, el claro cabezazo que no logró dirigir lejos del radio de acción de Álex Remiro. Y 4 de sus chuts se toparon con el cuerpo de un defensor. Una circunstancia que ya se dio en el encuentro ante el Betis, cuando sus 4 disparos también fueron repelidos por un jugador de campo enemigo. 8 de sus últimos 11 remates, bloqueados.

Datos de finalización de Bil Nsongo, comparando con el resto de delanteros de LaLiga (jornada 8, 2026-27) Driblab

Contra una pared

De esta manera, Nsongo se está chocando una y otra vez contra una pared construida por exigencia y que su precipitación no está sabiendo cómo solventar. Quizá no ayuda esa necesidad de tener que hacer de todo para ayudar a progresar al equipo en lugar de aislarse y concentrarse en ser definitivo en el área. Pero seguro que a esta ineficacia tampoco contribuye el ansia de romper el maleficio y estrenarse como goleador en la máxima categoría.

“Es de una pasta diferente. No percibo que esté ansioso porque no mete goles. Todos vemos lo que nos da. Va a estar cerca; nos da mucho en la presión, en la última línea, en la descarga, en el trabajo y en el hambre. Obviamente, como delantero quiere meter goles y queremos que lo haga, pero no lo noto ansioso”, apuntaba Hidalgo antes del encuentro contra la Real. Quizá fuese así, pero seguro que su actuación en Anoeta no le ayuda a rebajar su hipotética impaciencia.

Gráfico de los delanteros de Primera División comparando sus goles y goles esperados (jornada 8, temporada 2026-27) Driblab

Puede que sea lógico que en la cabeza de Bil aparezcan esos pensamientos intrusivos, teniendo en cuenta que ya ha igualado en volumen de remates a Aubameyang, con 17. Ambos futbolistas del Dépor se sitúan en la décima plaza en cuanto a número de remates totales, empatados con Baena, Deossa y Canales.

Encabeza la lista Mbappé (42 remates), seguido por Lamine Yamal (41), Anthony (30), Vinicius (23), Raphinha (21), Kang-In (20), Camello (19), Mikautadze (18) y Zabiri (18). De todos ellos, únicamente Anthony no sabe lo que es marcar, al igual que Bil.

Y es que la tendencia de los primeros partidos, en los que el delantero de Camerún apenas encontraba situaciones para finalizar —un arte que capitalizaba Auba— ahora ha mudado. Nsongo chuta, pero no acierta. Y así, ya se coloca por encima de los 2,10 goles esperados en el global de la temporada, lo que le permite abarcar el 30% de los xG generados en juego dinámico por su equipo. Además, teniendo en cuenta este dato de probabilidad de gol, no hay ningún futbolista que en estas ocho jornadas salga más a deber de cara a puerta que Nsongo.

Contra una pared

Sin embargo, hay motivos para la esperanza. El pasado curso, el de su debut con el primer equipo, únicamente anotó 2 goles en sus primeras 11 participaciones de liga con la plantilla dirigida por Antonio Hidalgo. Finalmente, acabó con 6 dianas. Todas ellas fueron determinantes, pero especialmente significativas resultaron las dos últimas, históricas para lograr el ascenso en Valladolid.

En el José Zorrilla, Nsongo abrió el camino al cielo con un remate de cabeza. Un arte del que sigue destacando en Primera, donde únicamente dos futbolistas han finalizado más testarazos que él. Al punta multitarea solo le falta encontrar la fortuna.