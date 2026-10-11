Yeremay: "Nos vamos contentos porque hemos luchado hasta el final contra un equipazo"

Yeremay encara a Héctor Fort en el encuentro entre Real Sociedad y Deportivo Fernando Fernández

Yeremay Hernández fue protagonista en la entrevista flash tras el Real Sociedad 3-2 Deportivo. En los micrófonos de DAZN, el canario quiso poner en valor el partido de su equipo en Anoeta.

Pelea hasta el final. "Al final corregimos alguna cosa en el descanso y no pudimos llevarnos los puntos, pero nos vamos contentos porque hemos luchado hasta el final contra un equipazo. A seguir".

Penalti a Luismi previo al gol de Guedes. "Son cosas arbitrales en las que no podemos hacer nada. Tenemos que seguir. No me gusta hablar de los árbitros porque no quieren joder a nadie. Nos vamos jodidos, pero a seguir".

Primer gol en Primera y muchas ocasiones. "Muy contento porque es un sueño meter gol con el Dépor en Primera. Muy contento por el gol, pero jodido por las otras que fallé y no entraron".