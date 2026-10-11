Yeremay: "Nos vamos contentos porque hemos luchado hasta el final contra un equipazo"
El canario anotó su primer tanto en la máxima categoría
Yeremay Hernández fue protagonista en la entrevista flash tras el Real Sociedad 3-2 Deportivo. En los micrófonos de DAZN, el canario quiso poner en valor el partido de su equipo en Anoeta.
Pelea hasta el final. "Al final corregimos alguna cosa en el descanso y no pudimos llevarnos los puntos, pero nos vamos contentos porque hemos luchado hasta el final contra un equipazo. A seguir".
Penalti a Luismi previo al gol de Guedes. "Son cosas arbitrales en las que no podemos hacer nada. Tenemos que seguir. No me gusta hablar de los árbitros porque no quieren joder a nadie. Nos vamos jodidos, pero a seguir".
Primer gol en Primera y muchas ocasiones. "Muy contento porque es un sueño meter gol con el Dépor en Primera. Muy contento por el gol, pero jodido por las otras que fallé y no entraron".