Un bloque frágil mide al nuevo ataque del Deportivo

Asp Jensen carga a un contrario en el Deportivo-Oporto del viernes de la semana pasada Germán Barreiros

No era el peor equipo en ataque porque transformaba con relativa pegada lo poco que generaba. Pero generaba muy poco. Hasta que en la segunda parte ante el Betis, el Deportivo rompió a jugar. Se soltó y encontró la forma para llegar de manera constante a las inmediaciones de Álvaro Valles y acabar el partido con 24 remates que son récord en la etapa de Antonio Hidalgo.

Así, solo en el encuentro previo al gran parón de selecciones, el Dépor generó más de un tercio de los disparos que acumula en todo lo que va de liga (66, siempre según Driblab). Ahí, viéndose por detrás en el marcador frente a un rival de Champions, logró desatar una tormenta perfecta que acabó, al menos, con el gol de Villares para rescatar un punto y le permitió dejar de ser el conjunto con menos producción rematadora de LaLiga.

El cuadro coruñés ha escalado puestos en esa clasificación que no sirve más que para ilustrar la capacidad de generar peligro sobre el arco rival. Pero ahora, deberá mantener la tendencia con un ataque que no contará con la capacidad de distribución de Marc Casadó, la descomunal habilidad de Aubameyang a la hora de moverse, asociarse y rematar y la carta del oportunismo de Zakaria Eddahchouri desde el banquillo.

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Bil Nsongo apunta a referencia indiscutible, con Yeremay Hernández como escudero para tratar de dañar a una escuadra que ha sufrido mucho sin balón en este inicio.

Y es que únicamente el Racing, que ya ha encajado la friolera de 21 tantos, se ha mostrado como un equipo más frágil que esta Real Sociedad que permite. Lo demuestran los 15,1 remates que concede el equipo txuri urdin por cada 90 minutos (el Dépor es el séptimo mejor, con 12), que redundan en 11,4 goles esperados —expected goals o xG— en contra y 13 dianas encajadas. De esta probabilidad de gol, 10,1 xG proceden de acciones de juego dinámico. Ningún otro equipo permite más en acciones que no tienen que ver con el balón parado. El nuevo ataque del Dépor tendrá enfrente a un rival idóneo para reivindicarse.