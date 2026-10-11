Previa | Volver a empezar para un Dépor diferente

Yeremay en el Dépor-Betis Carlota Blanco

Parece que han pasado meses desde aquel empate que tan buen sabor de boca le dejó al Dépor ante el Betis antes del formato estelar de esta temporada con el parón extralargo para fechas FIFA. Más todavía para el equipo blanquiazul, que durante estas tres semanas ha visto cómo tenían que pasar por el quirófano tres futbolistas, una cifra que la mayoría no alcanza en todo un curso completo. Es ahí donde radica una de las grandes dificultades del encuentro de esta tarde (16.15 horas, DAZN) en Anoeta, en convertirse en un nuevo Dépor para una competición que parece empezar de cero.

Gracias a un gran inicio, el conjunto coruñés ha hecho acopio de un buen botín de puntos que le permite afrontar con cierta tranquilidad la incertidumbre que provocan las bajas. Especialmente la de Aubameyang. Hidalgo ha sido capaz de conformar un bloque que ha establecido bien pronto un suelo competitivo alto para Primera División. Pero había sido el gabonés el que había permitido ir elevando el techo, para darle acercando los resultados positivos que respaldaron todas esas buenas intenciones.

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“Será un equipo diferente porque los jugadores son diferentes”. No se esconde el técnico blanquiazul, consciente de que el escenario cambia no solo en lo cualitativo. Es obvio que no hay otro futbolista en la plantilla de la talla de Auba. También en lo que se refiere al perfil. Bil Nsongo es a día de hoy el único delantero centro disponible, por lo que cómo decida rodear al flamante nuevo goleador de Camerún empezará a marcar el camino de lo que quiere ser el Deportivo para este reinicio.

Es el momento de que los más jóvenes, los que ya estaban en casa y las grandes apuestas del club este verano, den un paso al frente. Es el momento, desde luego, de que Yeremay asuma sus galones. Después de un verano cuidando su pubalgia, el canario ha estado trabajando en la sombra desde el inicio de la competición y la buena marcha del equipo ha permitido no tener que exponerlo mientras no estuviera listo. El parón ha tenido que servir para esa última puesta a punto porque el Dépor lo necesita y él también necesita demostrar, y seguramente demostrarse, que también puede marcar diferencias en Primera División.

Plaza complicada

Con el diez como estilete junto a Bil y presumiblemente con el regreso del cuadrado al centro del campo, donde Mario Soriano se ha hecho definitivamente con la brújula y Villares se encargará de escoltarlo con Amatucci en la reserva, tratará el Dépor de asaltar un escenario que le permitirá recordar como pocos de dónde viene.

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A principios de marzo Hidalgo escuchaba a unos kilómetros de Anoeta, en las gradas de Zubieta, cánticos pidiendo su salida del banquillo. Ese partido, que terminó con triunfo en el descuento ante la Real B, puso la primera piedra para el espectacular esprint final que terminó en el ascenso y que hoy permite enfrentarse a la Real A. A la reciente campeona de la Copa del Rey. A la que cuenta en sus filas, entre otros futbolistas de élite, con un campeón del mundo como Mikel Oyarzabal. Otra de esas escuadras que, como el Betis, cuenta con una plantilla profunda para jugar competiciones europeas en la que, incluso pudiendo hacer diez cambios, Matarazzo no pararía de sacar jugadores de primer nivel al campo.

Tiene puntos débiles, cierto. No ha sido capaz de marcar en sus dos últimos partidos en casa y las lesiones le dejan un agujero importante en el lateral derecho, a pesar de que Héctor Fort finalmente estará, como mínimo, en el banquillo. Esas son las grietas que tiene que tratar de explotar el Dépor para estrenar octubre y reestrenar la competición con el buen pie con el que comenzó su vuelta a la élite.