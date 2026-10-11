Mario Soriano: "El 2-0 es un error, tenía que despejar pero tengo la mentalidad de querer controlar el balón y tenerlo"

Mario Soriano a punto de disparar en el encuentro entre Real Sociedad y Deportivo Fernando Fernández

Mario Soriano fue el jugador designado por el Deportivo para hablar en zona mixta tras el partido contra la Real Sociedad. El 'Joker' fue protagonista anotando el 3-1, su primer gol en Primera, después de cometer un fallo que costó a su equipo el 2-0. Así lo reconoció el madrileño, que aprovechó su comparecencia para recalcar la "buena imagen" colectiva.

Con la miel en los labios. "Viendo cómo se nos ha puesto el partido, muy complicado con 3-0, creo que el equipo ha ido hacia delante. Hemos confiado, hemos estado vivos durante todo el encuentro. Hemos metido el primero, luego el segundo y hemos seguido atacando, con ellos en bloque bajo con uno menos. Creo que el equipo ha dado buena imagen y toca seguir y preparar el partido del Levante".

Dos concesiones. "Son pequeños detalles que se pueden evitar. Jugamos contra equipos con jugadores muy buenos, de una categoría de Europa. Nos han penalizado esos dos goles a pesar de que en los primeros 25 minutos el equipo ha estado bien y ellos apenas han creado peligro. Pero ha llegado el balón parado y esa acción en el segundo gol. El equipo ha salido hacia delante, a pesar de que en la segunda parte nos han metido ese tercer gol con una jugada dudosa, que no la he visto todavía, pero a mí me parece que es penalti si era dentro. Toca seguir, trabajar y hacerlo como lo hemos hecho en la segunda parte".

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Partido para aprender. "Nos enfrentábamos a un equipo muy bueno, que no ha empezado de la mejor manera, pero sabemos qué jugadores tienen y lo que hicieron el año pasado. Es un equipo bien trabajado por su míster. Era un partido complicado en Donosti, pero el equipo ha dado la cara y ha demostrado que puede jugar de tú a tú contra estos rivales. Debemos seguir insistiendo en las cosas que estamos haciendo bien".

Error en el control y cualquier fallo se penaliza. "En ese segundo gol he dudado. Tenía que despejar, pero siempre tengo esa mentalidad de querer controlar el balón, de tenerlo en mis pies. Pero es verdad que estaba en el área y tenía que despejarlo claramente. Hay que seguir hacia delante porque todos cometemos pequeños errores".

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Su primer gol en Primera. "Feliz también por mi primer gol en Primera División, pero tengo un sabor agridulce por la derrota. Aunque, como digo, el equipo ha estado muy bien. Se nos ha puesto el partido muy complicado con ese 3-0 y hemos luchado hasta el final".

Atrás, la asignatura pendiente. "El fútbol va de marcar goles y que no te metan. Hay que trabajar todo. No solo estamos fallando en defensa. El equipo hace cosas muy buenas defensivamente. Creo que cuando defendemos somos un bloque difícil de atacar. Sus goles han venido de un balón parado, de un pequeño error y de una transición. No han sido jugadas desde atrás de ellos o de que nos hagan peligro estando nosotros en ese bloque medio o bajo. Han sido pequeños errores que son muy evitables. No queda otra que trabajar ya mañana pensando en el Levante".