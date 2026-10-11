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Dépor

La épica a veces se queda a medias

El Dépor perdía 3-0 y acabó peleando el empate. Esa es la buena y la mala noticia

Juan L. Cudeiro
Juan L. Cudeiro
11/10/2026 18:58
Bil Nsongo se adelanta a Jon Martín en un remate de cabeza
Bil Nsongo se adelanta a Jon Martín en un remate de cabeza
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Perdía 3-0 y acabó peleando el empate y con méritos para alcanzarlo. Esa es la buena y la mala noticia. El Deportivo es indomable y lo es al máximo nivel (la Real es un equipazo) y aunque las lesiones tengan en la reserva a varios de sus mejores hombres. En Anoeta el equipo partió con hasta ocho jugadores en el once que la campaña pasada jugaban en Segunda División. En el final del partido eran siete. El equipo se lleva algún revolcón, pero compite. Y sobre todo ofrece la impresión de que tiene herramientas y coraje para mantenerse alejado de la zona roja de la clasificación… salvo que esas taras que le penalizan empiecen a ganar peso.

En San Sebastián ocurrió. Durante largos minutos el Deportivo jugó bien, pero cuando a la hora de partido miró hacia el marcador encontró tres goles en contra. Era exagerado, pero no inmerecido porque el equipo cometió errores que a estas alturas son demoledores. En las dos primeras dianas de la Real faltó intensidad defensiva. Una falta de concentración, un despiste y llega el martillazo. Así dos veces y casi consecutivas. Complicado que no duela, pero el equipo quiso despegar. Le llegó otro golpe en una transición que no se cerró con diligencia. Y no es la primera vez que ocurre. Luismi Cruz no acabó una jugada en la que se pidió un penalti complicado de señalar, de esos que si lo pitan contra el Deportivo nos pondría en pie de guerra. Guedes castigó con precisión quirúrgica en un uno para uno que nunca debió ocurrir.

La cuenta daba un resultado cruel. El Dépor había empezado el partido con capacidad para jugar en campo contrario y dar la impresión de ser capaz de someter a la Real, que tampoco estaba muy preocupada de aguardar por una contra. Además los locales tenían problemas en el lateral derecho, donde alinearon a un centrocampista Pablo Marín. No siempre se explotó ese perfil porque además Yeremay jugó bastante tiempo por dentro, en dupla con el incansable Nsongo Bil.  El paso de los minutos viró el partido en cuanto la Real acopló su salida de balón. Llegaron los goles cuando la liza caminaba por la media hora, pero el Deportivo nunca se sintió derrotado. Y ese es un valor de este equipo.

No se creyó superado el equipo ni siquiera cuando le llegó el tercer gol. Fue ahí, ya con todo perdido, cuando emergió la figura de Mario Soriano, un gigante que tomó la batuta para convertirse en metrónomo y finalizador. Tanto se debate sobre si aporta más unos metros más atrás u otros más adelante, que el madrileño lo que hizo fue jugar en las dos posiciones a la vez. Fue algo así como si el equipo jugase con doce. A base de ver sus repetidas exhibiciones se puede normalizar la excepcional dimensión futbolística que está alcanzando en su estreno en Primera. Soriano estuvo en el origen de la remontada porque hizo jugar al equipo y firmó el primer gol, preciso desde más allá de la frontal la pelota lejos de Remiro, que las paró casi todas. Con esa no tuvo opción.

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Toda la gestualidad de jugadores y técnicos deportivistas remitió a que el equipo creía, con un entrenador que estaba desatado, pleno de emotividad como si intentase transmitir la energía que le faltó a sus futbolistas en los episodios que les dejaron por detrás en el marcador. Cuatro minutos después del gol de Soriano, llegó el penalti y expulsión de Marín con gol de Yeremay y la constatación de que todo había cambiado y más que podía hacerlo. El Deportivo encontró armas para dañar al rival, con Adama abierto para enfocar el uno contra uno o atraer ayudas que desmarcasen compañeros. Riki, que entró por Mella en el descanso, volvió a sumar en la circulación de la pelota por dentro. Yeremay se pasó el partido en la búsqueda de espacios donde hiciese daño, pero es evidente que ha dado un paso adelante ahora que el entrenador anunció que ha dejado atrás lo peor de la pubalgia que tanto le laminó en los últimos meses.

Pudo empatar el Deportivo, quizás debió de hacerlo. Topó con un monumental Remiro, se mantuvo en pie gracias a una memorable parada de Leo Román en un mano a mano con Oyarzabal. En general, el equipo se sintió cómodo en el juego revuelto, ese que solo llega cuando el marcador obliga. Por el camino, eso sí, llega otra sensible baja: la batalla de Anoeta finalizó con Amatucci expulsado en una acción en la que desde benjamín te enseñan que el balón no puede botar, en otra demostración de audacia de un equipo que estaba volcado y tenía que haber cerrado mejor el pelotazo rival. Hay detalles que mejorar, bastantes, pero hay fútbol y casta para competir por complicadas que se pongan las cosas. Ocurre que la llamada a la épica hay veces que se queda a medias.

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