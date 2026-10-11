La carga internacional reabre las incógnitas en la defensa del Deportivo

Ede (izquierda) y Noubi (derecha) esperan un lanzamiento de balón parado en el Deportivo-Valencia Quintana

Es el gran dilema para Antonio Hidalgo. Aunque, en este caso, porque la competencia en la zona está elevando el nivel de exigencia. El eje de la defensa del Deportivo vuelve a ser la gran incógnita de cara al partido de hoy en San Sebastián, donde los cuatro centrales del equipo —sin contar a Arnau Comas y a Dani Barcia, que tienen el cartel de ‘transferibles’— se disputan los dos puestos disponibles para custodiar a los laterales.

Josema Giménez vuelve a partir como el principal candidato a ocupar una de esas plazas. El central uruguayo ha sido, desde su llegada el último día de mercado, indiscutible para Antonio Hidalgo. El técnico le ha dado la titularidad en los cuatro partidos que ha estado disponible y únicamente lo ha retirado del campo para protegerlo a nivel físico en alguna segunda parte.

Probablemente el entrenador catalán desearía mantener al uruguayo, pero en contra del futbolista charrúa juega la ‘paliza’ que se ha tenido que dar a nivel de viajes en las últimas dos semanas, con 33.000 kilómetros de vuelos entre Japón, Corea del Sur, la India y España, además del jet lag. Giménez ya pudo entrenar el jueves y ha hecho tres sesiones con el grupo. En el lado positivo están los únicamente 87 minutos que disputó con Uruguay, contando los tres partidos.

Noubi y Ede, pleno

Mucha más carga competitiva tuvieron que asumir tanto Lucas Noubi como Bright Ede. El belga disputó 270 minutos y el polaco, que se estrenaba con la sub-21, los dos partidos completos que disputó la selección blanquirroja.

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Después de dos partidos sin minutos, Noubi parte con opciones de regresar al once. Pero en su contra juega tanto la carga, como el hecho de que no volvió a trabajar con el grupo hasta el pasado jueves. Con Ede todavía sin saber lo que es ser titular a domicilio, aparece en el horizonte la cuarta opción: Miguel Loureiro.

A favor del cercedense no solo juega el hecho de haber podido entrenar estas tres semanas con el Dépor, sino su experiencia y concentración, claves para defender a un futbolista como Mikel Oyarzabal.