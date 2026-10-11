Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La carga internacional reabre las incógnitas en la defensa del Deportivo

Giménez llega con tres sesiones y 33.000 kilómetros de vuelo, mientras que Noubi y Ede lo jugaron todo con sus selecciones

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
11/10/2026 08:00
Ede (izquierda) y Noubi (derecha) esperan un lanzamiento de balón parado en el Deportivo-Valencia
Ede (izquierda) y Noubi (derecha) esperan un lanzamiento de balón parado en el Deportivo-Valencia
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Es el gran dilema para Antonio Hidalgo. Aunque, en este caso, porque la competencia en la zona está elevando el nivel de exigencia. El eje de la defensa del Deportivo vuelve a ser la gran incógnita de cara al partido de hoy en San Sebastián, donde los cuatro centrales del equipo —sin contar a Arnau Comas y a Dani Barcia, que tienen el cartel de ‘transferibles’— se disputan los dos puestos disponibles para custodiar a los laterales.

Josema Giménez vuelve a partir como el principal candidato a ocupar una de esas plazas. El central uruguayo ha sido, desde su llegada el último día de mercado, indiscutible para Antonio Hidalgo. El técnico le ha dado la titularidad en los cuatro partidos que ha estado disponible y únicamente lo ha retirado del campo para protegerlo a nivel físico en alguna segunda parte.

Probablemente el entrenador catalán desearía mantener al uruguayo, pero en contra del futbolista charrúa juega la ‘paliza’ que se ha tenido que dar a nivel de viajes en las últimas dos semanas, con 33.000 kilómetros de vuelos entre Japón, Corea del Sur, la India y España, además del jet lag. Giménez ya pudo entrenar el jueves y ha hecho tres sesiones con el grupo. En el lado positivo están los únicamente 87 minutos que disputó con Uruguay, contando los tres partidos.

Noubi y Ede, pleno

Mucha más carga competitiva tuvieron que asumir tanto Lucas Noubi como Bright Ede. El belga disputó 270 minutos y el polaco, que se estrenaba con la sub-21, los dos partidos completos que disputó la selección blanquirroja.

Bil Nsongo, jugador del Dépor, con Camerún

El balance de los internacionales del Dépor en el parón: 708 minutos de crecimiento sin sustos

Más información

Después de dos partidos sin minutos, Noubi parte con opciones de regresar al once. Pero en su contra juega tanto la carga, como el hecho de que no volvió a trabajar con el grupo hasta el pasado jueves. Con Ede todavía sin saber lo que es ser titular a domicilio, aparece en el horizonte la cuarta opción: Miguel Loureiro.

A favor del cercedense no solo juega el hecho de haber podido entrenar estas tres semanas con el Dépor, sino su experiencia y concentración, claves para defender a un futbolista como Mikel Oyarzabal.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ede (izquierda) y Noubi (derecha) esperan un lanzamiento de balón parado en el Deportivo-Valencia

La carga internacional reabre las incógnitas en la defensa del Deportivo
Xurxo Gómez
Oyarzabal realiza un gesto de aprobación a un compañero

El 1x1 del rival: Oyarzabal lidera a un equipo con margen de crecimiento
Xurxo Gómez
Yeremay en el Dépor-Betis

Previa | Volver a empezar para un Dépor diferente
Jorge Lema
Asp Jensen carga a un contrario en el Deportivo-Oporto del viernes de la semana pasada

Un bloque frágil mide al nuevo ataque del Deportivo
Xurxo Gómez