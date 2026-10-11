La cantera se quedó en la recámara en la derrota en Anoeta

Kevin Sánchez, durante un entrenamiento en Abegondo | QUINTANA

Que la cantera del Deportivo está siendo protagonista en los últimos tiempos, y también en esta temporada con el equipo en Primera División, es un hecho. Prueba de ello es que hasta tres jugadores del Fabril fueron incluidos en la convocatoria en el encuentro de este domingo para medirse a la Real Sociedad en Anoeta.

Sin contar a Bil Nsongo, que aunque tiene ficha y dorsal del filial es considerado jugador del primer equipo a todos los efectos, también estaban entre los elegidos por Antonio Hidalgo tres hombres más: Kevin Sánchez, Noé Carrillo y Martín Ochoa. Finalmente, ninguno tuvo minutos. Se trata de tres jugadores que ya han debutado en partido oficial con el primer equipo, aunque la situación de cada uno de ellos es diferente.

Noé Carrillo se estrenó la temporada pasada con el primer equipo. Para el recuerdo queda su gol en Copa ante el Mallorca que supuso la victoria y la clasificación de los blanquiazules para la siguiente ronda. Además, también tuvo presencia en los encuentros finales de la campaña en Liga, en los que el Dépor certificó su ascenso a Primera. Este verano también estaba en dinámica de primer equipo, pero se lesionó en el Teresa Herrera ante el Real Madrid. Eso le mantuvo varias semanas en el dique seco y frenó su progresión.

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Kevin Sánchez salió cedido el curso pasado en busca de minutos. La buena labor que realizó en el Cartagena le llevó a realizar la pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo. Destacó en pretemporada, marcando goles y mostrando un nivel que le permitió estrenarse en Primera División, en la primera jornada ante el Elche. Las lesiones de Aubameyang y Zaka le abren aún más las puertas de la primera plantilla.

Esas numerosas bajas en ataque son las que también han servido para que Martín Ochoa haya vuelto a una convocatoria del primer equipo. El riojano se estrenó con los mayores en la campaña 23-24, a las órdenes de Imanol Idiákez, con el Dépor en Primera RFEF (la misma categoría en la que ahora milita el Fabril). No solo debutó, sino que también marcó en el encuentro ante el Sabadell. Fue un gol que, además, valió tres puntos en una temporada que acabaría con el ascenso a Segunda.

Aunque Martín Ochoa acabó el curso en el filial para encadenar varias cesiones en los años siguientes. Vistió las camisetas de Lugo, Arenteiro y Ourense CF. Este verano, beneficiado por el hecho de que el Fabril iba a competir en la división de bronce, se quedó en A Coruña. Con el filial ya ha vuelto a marcar y destacar, y vuelve a estar en la agenda del primer equipo.

Ninguno de los tres estuvo con el Fabril en la derrota ante el Racing de Ferrol del sábado. Pero esa ausencia estaba más que justificada. Porque ayudar al primer equipo es la función principal de cualquier filial, aunque solo sea para calentar.