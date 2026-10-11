Hidalgo, sobre el posible penalti a Luismi: "Lo tengo clarísimo, para mí hoy en día eso es falta"

Antonio Hidalgo da instrucciones en la banda en el encuentro entre Real Sociedad y Deportivo Fernando Fernández

Fue un partido de alto voltaje en el que ha habido de todo. Y seguramente uno de los encuentros con más cosas que digerir para un Antonio Hidalgo que se ha mostrado especialmente inquieto en la banda. Sin embargo, con las revoluciones ya más bajas, el técnico de Granollers reconoció estar contento porque su equipo es capaz de mantenerse vivo, incluso con el 3-0 en el marcador.

Valoración. "Hasta el minuto 25 hemos conseguido meter a la Real en su campo, pero tenemos que tener más mordiente, más pegada arriba. Después los dos goles que encajamos con poco... Ahí hemos sufrido más de la cuenta. Mi temor era que no se acabase el partido ahí. Aun así, hemos salido en la segunda con el 3-0 y le hemos intentado dar la vuelta. Hemos merecido salir con un punto de aquí. La categoría te penaliza muchísimo, pero el equipo está vivo siempre, tiene alma. Hay que pensar en el siguiente".

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Cambios. "El partido te enseña que somos capaces de hacer muchas cosas. Hay que estar más acertados en el último tercio para hacer daño al rival. Tenemos que leer mejor el partido, en la segunda, a la Real le ha costado ajustar la posición de Riki y les hemos metido en campo contrario, y aun así hemos recibido el tercero. Los cambios nos han dado ese plus"

Contundencia defensiva. "No hemos sido capaces de dejar la portería a cero, pero hasta hoy el equipo que menos goles llevaba, creo que eran seis y nosotros ocho. No creo que estuviésemos mal, pero con demasiado poco nos están analizando, porque Leo tampoco ha tenido que intervenir muchísimo. Tenemos que ser más contundentes e incidir en eso".

Polémicas. "Yo lo tengo clarísimo. No hay mucha discusión. El árbitro me explicó su versión al final del partido, pero a Luismi, Barrene le empuja y abajo le toca, poco o mucho, pero le toca. Para mí eso a día de hoy es falta. Luego tienes una contra que es el tercero. Y la expulsión de Amatucci, Oyarzabal hace mucho más por ponerse en la trayectoria de 'Ama'. Pero tenemos que incidir en lo que podemos mejorar; eso es lo importante".

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Merecer más y no sumar. "Me da mucha fuerza. Esa rabia la canalizo de la mejor forma que puedo para transmitir a mis jugadores que tenemos alma, que estamos en Primera y que es jodido. Somos capaces de hacer muchas cosas, variando posiciones, y cuando la Real es mejor que tú y te mete en tu campo, te marca dos goles. Tenemos que mejorar".

Cambio de Riki por Mella. "Es una situación de tener más presencia, además David tenía tarjeta y no quería quedarme con uno menos. Era para tener más situaciones por dentro y lo hemos conseguido, pero no ha valido para sumar".

Merecer. "Esto es Primera División; el otro día merecimos más contra el Betis, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Lo importante es ver las mejores versiones de los jugadores, como el caso de Yeremay, que hoy ha estado fantástico en ese atrevimiento. Él es consciente".