El exentrenador del Dépor Clarence Seedorf vuelve a los banquillos siete años después

Clarence Seedorf, en su etapa en el Dépor Javier Alborés

El que fuera entrenador del Deportivo en el último descenso a Segunda en 2018, Clarence Seedorf, inicia una etapa. Esta vez, el neerlandés dirigirá a un histórico del fútbol brasileño, el Corinthians.

En su día, Seedorf relevó a Cristóbal Parralo en el banquillo del Dépor. pero no consiguió mantener la categoría. Aunque se trataba de un hombre con mucho prestigio por su carrera como futbolista, lo cierto es que en A Coruña no logró el objetivo ni desarrolló después una gran carrera como técnico. Ahora, tiene una nueva oportunidad en territorio brasileño.

Ha firmado por lo que resta de temporada y una más, hasta diciembre de 2027. “Aceptar este reto es un honor, pero también una gran responsabilidad. Estoy aquí para darlo todo y construir un equipo que luche por cada balón, cada minuto, cada victoria”, aseguró el técnico.

Seedorf lleva siete años sin entrenar. Tras su paso por el Dépor, su experiencia más sonada fue su paso por el banquillo de la selección de Camerún.