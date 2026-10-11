El 1x1 del rival: Oyarzabal lidera a un equipo con margen de crecimiento

Oyarzabal realiza un gesto de aprobación a un compañero EFE / Juan Herrero

La Real Sociedad, campeona de Copa, todavía no ha encontrado el nivel que, tras la llegada de Matarazzo, le hizo convertirse en un equipo tan competitivo como atractivo. Tras la salida de Roberto Olabe como director deportivo, el club apenas concretó dos fichajes —tardíos— en verano. Pese a ello y a las exigencia que implica jugar tres competiciones, la plantilla es de nivel —sobre todo en el centro del campo—, pero todavía no ha encontrado su mejor versión.

[1] Álex Remiro. 31 años. Internacional y campeón de Europa con España, el meta de Cascante ha perdido nivel en los últimos años que le ha hecho perder el sitio en la selección. Muy bueno con los pies, a falta de ocho meses para quedar libre, sigue sin renovar con la Real.

[13] Unai Marrero. 25 años. El héroe de la Copa. Acumuló argumentos el pasado curso para pedir paso en la portería. Por el momento es suplente, aunque Matarazzo le dio la titularidad ante el Elche, en partido intersemanal, y en Europa League.

[2] Jon Mikel Aramburu. 24 años. Internacional con Venezuela y una de las grandes certezas competitivas del equipo. El correoso lateral derecho no estará disponible por una lesión en el sóleo que apareció en el primer entrenamiento con el equipo tras su periplo internacional.

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[3] Aihen Muñoz. 29 años. Lateral izquierdo y claro suplente de Sergio Gómez. Lleva toda su vida en la Real, aunque acaba contrato el próximo junio. Limitado en ataque y cumplidor en defensa.

[5] Igor Zubeldia. 29 años. Hizo un temporadón en la 2023-24 para llevar a la Real a puestos Champions, pero desde entonces le ha costado sostener un rendimiento alto. Bueno con balón y poderoso en la fricción, no es el central más rápido del equipo.

[6] Jon Martín. 20 años. Entre los 25 nominados definitivos del Golden Boy. Viene de sellar el billete para el Europeo con la selección española sub-21 y debutó con la absoluta en Riazor, justo antes del Mundial. De la quinta de Pau Cubarsí, con quien ha formado pareja en las inferiores de España, es un central completísimo y especialmente contundente por alto.

[16] Jon Pacheco. 25 años. Central zurdo, apenas cuenta para Matarazzo, que le ha dado únicamente 27 minutos esta temporada. Oro olímpico con España en 2024, no ha terminado de confirmarse en Primera. No destacó en el Alavés, donde estuvo cedido el pasado curso. Sonó para el Dépor en las últimas horas de mercado.

[17] Sergio Gómez. 26 años. Consolidado como lateral, aunque a lo largo de su carrera ha sido interior y extremo en los dos perfiles. Es un futbolista completísimo para atacar por el carril izquierdo. Rápido, con habilidad para asociarse y un golpeo tremendo con su zurda. Jugó en Riazor ante Irak en el que fue su segundo partido con la absoluta.

[19] Mamadou Sarr. 21 años. Uno de los dos únicos fichajes del verano. La Real aprovechó el excedente de centrales del Chelsea para captar como cedido a este poderoso zaguero. Muy alto pero capaz de defender hacia delante, apenas ha jugado 157 minutos este curso.

[22] Héctor Fort. 20 años. Lateral formado en La Masía, diestro aunque con capacidad para jugar en los dos carriles. Ofreció un gran nivel como carrilero en su cesión al Elche y la Real ha apostado por ficharlo en propiedad. Muy bueno en ataque porque a su profundidad suma capacidad para jugar por dentro.

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[34] Luken Beitia. 22 años. Todavía con ficha del filial, equipo con el que jugó en Segunda durante el parón internacional pese a que acumula 289 minutos esta temporada ejerciendo en un rol híbrido entre lateral derecho y central.

[4] Jon Gorrotxategi. 24 años. Pivote de corte y distribución. Se salió hace dos temporadas durante su cesión al Mirandés y la Real no dudó en recuperarlo. El pasado curso fue de menos a más. Con la llegada de Matarazzo se afianzó, aunque una pubalgia le ha frenado en los últimos meses. Todavía no está a su nivel.

[8] Beñat Turrientes. 24 años. El sucesor de Zubimendi no terminó de encontrar su lugar en la Real hasta la llegada de Matarazzo. Jugando en el doble pivote, creció mucho el pasado curso. Tanto que De la Fuente lo llamó para la concentración preMundial y debutó con España en A Coruña. Este curso no está bien.

[18] Carlos Soler. 29 años. Regresó a España para recuperar el nivel que fue perdiendo durante su etapa en el PSG y la Premier y volver a sentirse importante. Un futbolista de mucho nivel, con especial capacidad para llegar desde segunda línea y hacer goles. No arrancó bien, pero acabó elevando el techo e incluso regresó a la selección. Clave en el equipo, viene de marcar en Mestalla, su casa.

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[21] Yangel Herrera. 28 años. Fue uno de los grandes fichajes del pasado curso, pero no ha terminado de ofrecer el nivel que dio en Girona por sus constantes lesiones. Sin Gorrotxa ni Turrientes debe jugar como medio más posicional y pierde su gran cualidad: la llegada al área.

[24] Luka Sučić. 24 años. La Real pagó por él 10 millones en 2024, pero no ha sido hasta esta temporada cuando ha comenzado a rendir. Centrocampista zurdo con capacidad para jugar en la mediapunta, el croata suma tres dianas y es el máximo goleador del equipo.

[15] Pablo Marín. 23 años. Se cruzó con el Deportivo en Primera Federación, cuando era uno de los futbolistas destacados del filial donostiarra. Pequeño, potente y muy polivalente, puede jugar de interior o de extremo.

[7] Ander Barrenetxea. 24 años. Extremo diestro que rinde mejor a pie cambiado. No es especialmente rápido, pero sí es hábil para encarar por su agilidad y su potencia en los primeros metros. Muy buen golpeo para centrar o rematar. Tenía opciones de ir al Mundial, pero una lesión le privó de la cita.

[9] Orri Óskarsson. 22 años. La gran apuesta del club para sustituir a Isak no ha salido por el momento. Muy irregular en el juego y errático en el remate. Está sancionado ante el Deportivo.

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[10] Mikel Oyarzabal. 29 años. El gran líder, capitán y ‘9’ titular de España. Su lesión de rodilla le hizo perder velocidad, pero se recicló como delantero centro de gran nivel por su entendimiento del juego. Dominante en los apoyos, bueno en desmarques cortos y con habilidad en la definición. Jugó ‘tocado’ el Mundial y no ha arrancado bien con la Real, donde también ha sido segundo punta.

[11] Gonçalo Guedes. 29 años. La Real apostó por él la temporada pasada, cuando estaba lejos del gran nivel que ofreció en el Valencia. Poco a poco fue yendo a más. Todavía mantiene esa capacidad para hacer daño en carrera por su potencia. Hábil en la conducción y con un gran disparo, puede ser punta aunque viene actuando más como extremo izquierdo a pie cambiado.

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[12] Job Ochieng. 25 años. El club apostó por renovarlo cuando ya parecía amortizado. Hizo una gran temporada en el filial que le valió el salto al primer equipo. Juega por las dos bandas y es uno de los futbolistas más rápidos de LaLiga. Amenaza al espacio, limitado sin ellos.

[14] Take Kubo. 25 años. El japonés es la sombra del futbolista que llamó la atención de los grandes de Europa. Después de no salir hace dos veranos, bajó muchísimo su nivel y este curso no está dando un paso adelante. Era un futbolista súper hábil en el regate, la asociación y la amenaza a portería partiendo desde el perfil diestro para meterse hacia dentro.