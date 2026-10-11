Once del Dépor ante la Real Sociedad Fernando Fernández

Leo Román (5). Inconsistente. Como en lo que va de temporada, el portero balear está alternando manos salvadoras como la que le saca a Oyarzabal, con dudas en el juego aéreo y el de pies.

Ximo Navarro (4). Despistado. Un partido más en el que sufrió por su banda y en este caso un despiste suyo terminó en gol del rival. Intentó incorporarse al ataque, pero sin fortuna. Fue relevado por Alti.

Giménez (6). Competidor. Fue creciendo en el partido a medida que pasaban los minutos. Se entonó y terminó rindiendo bien en situaciones de riesgo con el equipo volcado en el segundo tiempo.

Bright Ede (6). Sobrio. Primera titularidad fuera de casa para el polaco, que sigue demostrando una seriedad impropia de su edad en el centro de la zaga. Poco a poco se va haciendo con el puesto.

Quagliata (5). Impreciso. El italiano se ha asentado en la banda izquierda e incluso en los días en los que no está especialmente acertado, responde la exigencia. Le faltó claridad cuando subió al ataque.

Villares (5). Bombero. Tuvo que multiplicarse para apagar fuegos a lo ancho del centro del campo. No se complicó con la pelota y encontró con facilidad a Soriano para que el equipo progresara.

Crónica | El Dépor sale derrotado pero con la cabeza alta de la montaña rusa de Anoeta (3-2) Más información

Mario Soriano (7). Timonel. Falló en el segundo tanto de la Real al intentar jugar el balón en área propia. Su único lunar en otro encuentro en el que llevó las riendas del equipo y marcó un tanto.

Mella (5). Aplicado. Buen encuentro del extremo de Teo, al que una amarilla lo quitó del campo antes de tiempo. Aplicado en defensa para ayudar a Ximo y siendo profundo en ataque.

Luismi Cruz (5). A medias. El andaluz le da mucho al equipo en la circulación de balón, pero a menudo se queda corto en los metros finales, cuando aumenta el tráfico y se reduce el tiempo y el espacio.

Bil Nsongo (6). Referente. Completó su primer encuentro de la temporada y siempre mantuvo vigilante a la defensa de la Real. Sigue resistiéndosele el gol, tuvo una clarísima, pero forzó un penalti.

EL MEJOR. Yeremay (7). De vuelta. Primer gran encuentro de Yeremay en la máxima categoría. El canario sigue siendo transparente en su lenguaje gestual y desde los primeros contactos con la pelota daba la sensación de que se había presentado a jugar. Desequilibrante en el regate y el desborde en carrera, solo le faltó una mejor toma de decisiones en alguna de las ocasiones que tuvo en el área y en algunos golpeos. Tuvo el premio del gol desde el punto de penalti para estrenarse en Primera.

Riki (6). El asturiano lo hizo todo bien.

Adama (6). Llevó peligro siempre.

Alti (3). Muy mala toma de decisiones.

Amatucci (3). Pecó de novato y vio la roja.

Asp Jensen (s. c.). Tuvo poco tiempo.