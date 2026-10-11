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Dépor

Directo | Sigue todo lo que ocurra en el Real Sociedad-Deportivo: previa y minuto a minuto (0-0)

El conjunto coruñés regresa a la competición tras el parón internacional con el objetivo de sacar algo positivo en Anoeta a pesar de las bajas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
11/10/2026 14:48
DirectoDepor
DirectoDepor
Real Sociedad
-0-0-
Deportivo
13'

Primera llegada de la Real

Primer acercamiento del conjunto txuri-urdin que finaliza Barrenetxea con un tiro que se marcha desviado.

8'

Yeremay, de vuelta

Gran acción del canario dejando atrás hasta a tres jugadores de la Real Sociedad. El '10' blanquiazul, cada vez más cerca de su mejor nivel.

5'

Posesión para la Real

Es la Real Sociedad quien toma el control del partido a través de la posesión, pero el Dépor está bien plantado y los locales no encuentran los espacios.

1'

¡Rueda el balón en Anoeta!

¡Arranca el partido entre Real Sociedad y Deportivo! 

Previa

Calentando motores

Calentamiento del Dépor en Anoeta
Calentamiento del Dépor en Anoeta
Fernando Fernández
Previa

La afición del Dépor inunda las calles de San Sebastián

https://www.instagram.com/reel/DeWymArNoTm/?utm_source=ig_web_copy_link&cplk=MzRlODBiNWFlZA==&srtk=MzRlODBiNWFlZA==
Previa

Así ve Hidalgo el partido

El técnico del Deportivo compareció en rueda de prensa el pasado viernes y habló sobre el condicionante de las lesiones: "Es importante que los jugadores que entren tengan la mente abierta"

Previa

El 1x1 del rival

Si todavía no tienes controlados a los jugadores de la Real Sociedad, pásate por nuestro 1x1 y toma nota sobre cada uno de ellos.

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¡Ya hay once del Deportivo!

Estos son los nombres elegidos por Antonio Hidalgo para partir como titulares en Anoeta.

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El once de la Real Sociedad

Estos son los elegidos por Matarazzo.

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Una afición de diez

Como no podía ser de otra forma, la marea deportivista no falla en el cuarto desplazamiento de la temporada.

Previa

Volver a empezar para un Dépor diferente

Esta es la previa de un partido que empieza en poco más de una hora.

Previa

Todo listo en Anoeta

Los jugadores del Deportivo ya están en el estadio.

Previa

¡Ya estamos en directo!

¡Buenas tardes! Falta algo más de una hora para que arranque el partido entre Real Sociedad y Deportivo correspondiente a la jornada 8 de LaLiga. ¡Quédate en nuestro directo y entérate de todo lo que ocurra en Anoeta!

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