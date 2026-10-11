Directo | Sigue todo lo que ocurra en el Real Sociedad-Deportivo: previa y minuto a minuto (0-0)
El conjunto coruñés regresa a la competición tras el parón internacional con el objetivo de sacar algo positivo en Anoeta a pesar de las bajas
Primera llegada de la Real
Primer acercamiento del conjunto txuri-urdin que finaliza Barrenetxea con un tiro que se marcha desviado.
Yeremay, de vuelta
Gran acción del canario dejando atrás hasta a tres jugadores de la Real Sociedad. El '10' blanquiazul, cada vez más cerca de su mejor nivel.
Posesión para la Real
Es la Real Sociedad quien toma el control del partido a través de la posesión, pero el Dépor está bien plantado y los locales no encuentran los espacios.
¡Rueda el balón en Anoeta!
¡Arranca el partido entre Real Sociedad y Deportivo!
Calentando motores
La afición del Dépor inunda las calles de San Sebastián
Así ve Hidalgo el partido
El técnico del Deportivo compareció en rueda de prensa el pasado viernes y habló sobre el condicionante de las lesiones: "Es importante que los jugadores que entren tengan la mente abierta"
El 1x1 del rival
Si todavía no tienes controlados a los jugadores de la Real Sociedad, pásate por nuestro 1x1 y toma nota sobre cada uno de ellos.
¡Ya hay once del Deportivo!
Estos son los nombres elegidos por Antonio Hidalgo para partir como titulares en Anoeta.
El once de la Real Sociedad
Estos son los elegidos por Matarazzo.
Una afición de diez
Como no podía ser de otra forma, la marea deportivista no falla en el cuarto desplazamiento de la temporada.
Volver a empezar para un Dépor diferente
Esta es la previa de un partido que empieza en poco más de una hora.
Todo listo en Anoeta
Los jugadores del Deportivo ya están en el estadio.
¡Ya estamos en directo!
¡Buenas tardes! Falta algo más de una hora para que arranque el partido entre Real Sociedad y Deportivo correspondiente a la jornada 8 de LaLiga. ¡Quédate en nuestro directo y entérate de todo lo que ocurra en Anoeta!