La afición del Deportivo en San Sebastián Cedida

San Sebastián se vistió al completo de blanquiazul este fin de semana, y no solo por los colores de la Real Sociedad. Miles de aficionados del Deportivo tomaron las calles de la ciudad vasca para acompañar a su equipo en el primer gran desplazamiento masivo desde el regreso a Primera División. Una marea deportivista que convirtió la visita a Anoeta en mucho más que un partido y, a pesar de terminar con las manos vacías, regresó a casa tras haber vivido una tarde de grandes emociones, en la que solamente les faltó algún punto para redondear una jornada inolvidable.

El calendario invitaba a realizar el viaje. La distancia entre A Coruña y San Sebastián no es excesivamente corta, pero el hecho de que este lunes sea festivo animó a muchos a aprovechar la ocasión para acompañar a su equipo. Desde el sábado ya se podía ver a deportivistas repartidos por las calles, las terrazas y los establecimientos hosteleros. Ya el domingo, día del partido, el ambiente fue creciendo a medida que se acercaba la hora de la cita. La Plaza Easo se convirtió en el principal punto de encuentro del deportivismo para calentar motores antes de poner rumbo al estadio. “Hubo gente que se fue a la zona vieja de pinchos, pero la mayoría estuvimos en la plaza y hubo muy buen ambiente», recuerda Raúl Sánchez, un aficionado que vivió el desplazamiento en primera persona.

La concentración fue el preludio de uno de los momentos más espectaculares de la tarde: el camino hacia Anoeta. Miles de camisetas, bufandas y banderas blanquiazules avanzaron por las calles de San Sebastián mientras los cánticos acompañaban el recorrido. “A las 15.00 horas empezamos el corteo, habían repartido 400 entradas, pero éramos 2.000 del Dépor muy fácilmente", relata Raúl, que destaca también la acogida de los seguidores locales. “Fuimos por la zona del río. La gente muy maja, los coches y las motos pitándonos”.

La imagen de la hinchada caminando en masa hacia el campo confirmó la dimensión de un desplazamiento que superó con creces todas las expectativas. De hecho, muchos aficionados viajaron sin entrada, solamente para vivir el gran ambiente del encuentro. La gestión de las localidades, que esta temporada realiza directamente el club, también dejó largas colas a la hora de recogerlas de manera presencial en el hotel habilitado para ello.

Galería ¿Estuviste en San Sebastián apoyando al Deportivo? Búscate en nuestra galería Ver más imágenes

Turno para el sufrimiento

Ya dentro del estadio, la zona visitante se llenó de deportivistas, a los que el destino les tenía preparado un partido que pronto iba a poner a prueba sus nervios. El Deportivo se marchó al descanso con un 2-0 en contra y la sensación de que el regreso a A Coruña podía producirse sin premio inundó a los blanquiazules. La segunda parte tampoco comenzó de la mejor manera. Guedes marcó el tercero apenas diez minutos después de la reanudación. “Con el 3-0 estábamos bastante decaídos, porque la imagen de todos los de la Real celebrando nos hizo verlo difícil”, reconoce Rubén García, otro hincha presente en Anoeta.

La distancia en el marcador parecía demasiado grande y el ambiente había pasado de la ilusión a la preocupación. El gol de Mario devolvió la vida al Deportivo y a los cientos de seguidores que continuaban empujando desde la grada. La expulsión de Pablo Marín y el penalti transformado por Yeremay poco después terminaron de cambiar el escenario. Con el 3-2, lo que parecía una derrota clara se convirtió en una persecución desesperada del empate y la afición comenzó a sufrir, consciente de que todavía había tiempo para rescatar un punto. “La cosa se veía jodida, pero luego te vienes arriba, la gente de la Real se empieza a poner nerviosa, a enfadarse con el árbitro, y hubo cambio de tornas. De estar nosotros apagadísimos, a encendernos y ellos tener miedo. Cuando se marcó el primer gol, la cantidad de gente del Dépor que se levantó a mi alrededor fue impresionante”, explica Raúl, que siguió el encuentro desde una localidad de la zona local.

Crónica | El Dépor sale derrotado pero con la cabeza alta de la montaña rusa de Anoeta (3-2) Más información

El Deportivo se volcó en busca de igualar el marcador y encontró motivos para creer hasta el último momento. Los deportivistas soñaron con el tercer tanto mientras el reloj avanzaba y las posibilidades se hacían cada vez más pequeñas. “El partido fue increíble. Con los dos goles del Dépor fue muy emocionante, aunque nos quedamos en la orilla”, resume Rubén. Y esa es, precisamente, la imagen que deja el paso del deportivismo por San Sebastián. El Deportivo se marchó de vacío de Anoeta, pero su gente volvió a demostrar que continúa dispuesta a recorrer cientos de kilómetros para acompañarlo, a pesar de haberse quedado a las puertas de un empate que habría puesto el broche perfecto a un desplazamiento para el recuerdo.