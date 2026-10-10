Un velocista vuelve a amenazar al Dépor

Job Ochieng disputa el balón con Mario Soriano durante el Real Sociedad B-Deportivo de la temporada 2025-26 Fernando Fernández

El Deportivo es nuevo en la categoría, pero ante la Real Sociedad no tendrá la excusa de no conocer bien a una de sus amenazas. Porque en el duelo de mañana ante el conjunto donostiarra, los pupilos de Antonio Hidalgo se reencontrarán con Job Ochieng, el extremo que el pasado curso estuvo a punto de dejar al cuadro herculino en su visita a San Sebastián sin unos puntos que a la postre fueron claves para el ascenso.

Quizá algún zaguero del Dépor todavía tenga pesadillas con el velocista keniata galopando por el carril izquierdo del campo principal de Zubieta. Sería lógico, pues el africano fue un auténtico dolor de muelas para el cuadro dirigido por Antonio Hidalgo, incapaz de frenar a un futbolista que acabó el Real B 2-3 Deportivo como autor del segundo gol y origen del primer tanto de su equipo, en una acción en la que su zurdazo acabó redirigido al palo por un rechace y posterior parada de Ferllo y propició el remate a placer de Astiazaran.

Fue determinante en las acciones definitivas Ochieng, pero también en el juego a base de encontrar recepciones entre líneas para, posteriormente, coger la moto y amenazar al Deportivo a la carrera. En realidad, el africano no hizo sino enseñar los fundamentos de su juego, ese que el pasado curso destapó de tal forma que pasó de ser prácticamente un futbolista señalado para dejar la entidad a firmar un contrato hasta el 2028 con el primer equipo txuri urdin.

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Matarazzo, un técnico amante del vértigo, acabó entendiendo que podía sacar jugo a las cualidades del atacante de 23 años y se lo quedó para su plantilla. Por el momento, lo está empleando como un recurso específico para atacar el espacio. Pocos minutos, pero de calidad para explotar ese rol y amenazar la espalda de las defensas rivales.

Puntual

No es de extrañar, por lo tanto, que el africano fuese titular en la banda izquierda ofensiva de la Real Sociedad en el debut liguero en el Bernabéu, ante el Real Madrid, pero no haya tenido minutos en cuatro de los ocho encuentros disputados por el equipo donostiarra entre liga y Europa League.

Después de no jugar ante el Bournemouth inglés en el debut en competición continental este curso, Ochieng jugó de inicio en el perfil derecho —carril en el que viene actuando con más asiduidad— en Mestalla. Contra el Valencia sumó su segunda asistencia del curso con una dejada de tacón a Luka Sucic. El servicio le sirvió para elevar su contribución goleadora hasta 3 (1 tanto y 2 pases de gol) y, así, compartir primer escalón del podio en esa faceta con el propio Sucic y Carlos Soler, pese a jugar la mitad de minutos que ambos.

De esta manera, está complementando con cifras una amenaza a la carrera que es evidente, pero que se refleja en su dato de velocidad máxima. Según Driblab, ha alcanzado el sexto dígito más alto registrado en lo que va de liga, con 36,5 kilómetros por hora.

Así, aunque quizá no sea titular ante el Dépor debido a la alta competencia con Barrenetxea, Guedes e incluso un Take Kubo venido a menos, el equipo coruñés sabe que si tiene en algún momento a Ochieng delante, debe proteger su espalda de un futbolista atlético como pocos.