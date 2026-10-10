El regreso de Ochoa, el héroe de Sabadell al que un síndrome mandó al ostracismo

Koke San José (izquierda) y Martín Ochoa (derecha) pugnan por el balón en el UD Logroñés-Deportivo Rioja Press

Llegar es difícil, pero mantenerse es lo complicado de verdad. Buena fe de ello puede dar Martín Ochoa (Logroño, La Rioja, 2004), que pasó de ser una de las esperanzas del deportivismo en los momentos más duros de una temporada que finalmente acabó en ascenso a nómada perenne. Tras aquel curso en el que llegó a cabalgar con el primer equipo, Martín comenzó a rebotar de equipo en equipo, de cesión en cesión. Sin encontrar su lugar. Hasta que con el ascenso del Fabril a Primera Federación, apostó este verano por quedarse en casa para reencontrarse consigo mismo. Algo que, poco a poco, está consiguiendo.

Ochoa regresará, si nada se tuerce, a una convocatoria con el primer equipo del Deportivo. Viajará este sábado a San Sebastián. Lo que fue tónica habitual hace tres temporadas, cuando apenas superaba la mayoría de edad, se convirtió poco después en una utopía. Todo por un problema de sensibilidad en sus pies que le impedía manejarse con naturalidad en un contexto de máxima exigencia para un joven al que no le sobraban cualidades para desenvolverse en todo lo relacionado con el juego, pero que había nacido con el don del olfato goleador.

Fue precisamente esa extraordinaria habilidad para acumular dianas como si no costase la que le llevó a quemar etapas en Abegondo hasta encontrar la oportunidad del primer equipo en la temporada 2023-24. Con Iván Barbero y Yeremay Hernández fuera de combate, David Mella acumulando dolencias y Pablo Valcarce, Berto Cayarga o Hugo Rama sin terminar de encontrar el rendimiento que de ellos se esperaba, Imanol Idiakez tuvo que buscar mirando hacia abajo la forma de acompañar a Lucas Pérez en ataque para no exigir al coruñés que fuese el ‘9’ del equipo.

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Así, tiró de Ochoa, el ariete más puro de entre los delanteros del Fabril. El de Logroño debutó en la primera jornada. Y tras acumular alguna participación más entrando desde el banquillo, se estrenó como titular en la octava jornada. Después de caer en casa contra el Celta Fortuna de Claudio Giráldez, Idiakez quiso agitar el equipo. Y en Ponferrada, tiró de él. El delantero no encontró el gol, pero sí sumó mucho en ataque en un partido que acabó con un heroico empate del equipo coruñés, capaz de sumar pese a jugar prácticamente todo el encuentro con un jugador menos.

El punto reforzó al Deportivo y el técnico quiso darle continuidad en la visita a Sabadell. Era un duelo casi agónico, pues el cuadro herculino llegó a la Nova Creu Alta en posiciones de descenso y con solo un punto más que su rival de aquel día. Entonces, emergió la figura de Ochoa, que anotó el único gol del partido y dio al Dépor un triunfo que fue aire, pese a que dos semanas después de produjo la catártica derrota en Irún.

A menos

Aquella del Stadium Gal fue su cuarta y última titularidad con el primer equipo. El revolcón del Real Unión provocó una nueva revolución y uno de los perjudicados fue un Ochoa que, a partir de entonces, fue perdiendo protagonismo. Revulsivo desde el banquillo en los tres partidos siguientes hasta quedarse sin minutos ante el Barça Atlètic, el Tenerife en Copa y el Arenteiro.

Pero su desaparición tenía un matiz oculto: un "síndrome compartimental crónico" que le hacía sentir dolor y perder sensibilidad en sus pies, la herramienta principal para jugar al fútbol.

Precisamente por ello, el club y el futbolista acordaron pasar por el quirófano para intentar solucionar el problema. La operación le iba a dejar prácticamente en fuera de juego durante el resto del curso, pero se trataba de reubicarse en una mejor posición de cara al futuro.

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Así, después de retornar sin encontrar buenas sensaciones en los poco más de 200 minutos que dispuso en la segunda vuelta con el Fabril, Ochoa buscó probarse en Primera Federación. Primero, con una infructuosa cesión al Lugo, del que se fue con apenas 1.300 minutos y 2 goles repartidos en 30 participaciones.

Más tarde, el pasado curso, yendo a préstamo a un Arenteiro tan inestable que solo le hundió más. Hasta que en enero cambió O Carballiño por la capital y en el Ourense CF hizo las paces con el gol, con media docena de tantos a los que ha sumado dos más este curso de vuelta en el Fabril, desde donde ha podido volver a impulsarse hacia el primer equipo. ¿De manera circunstancial? Sí. ¿Meritoria? También.